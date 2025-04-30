耀才股價連日爆上，差不多升近兩倍！上周二（22日）收市價才2.79元，公司於周三上午抽高至3.09元後停牌。慷不慷慨？講真，我覺得出手一般，還白紙黑字寫明出價不會「加甜」，尤其是由港股市況到港交所再到本地券商股，過去半年來其實本質上已經有所不同，應該說是向好，所以耀才無論點計都比以前更加值錢。

但手法都總算均真，行全購General Offer即係大中小股東人人有份、永不落空。在交易完成後，螞蟻作為要約人及其一致行動人士持有公司股本50.55%，須按例提出強制性全面要約，較停牌前收報溢價7.54%，涉資最多52.85億元。

在交易公布後，耀才股價急升，籠統評論就是「反映市場信心」。而從近日的股票換手率看，「未來現金儲備會用於業務發展，將耀才從股息股轉型成增長股」的narrative，初步是有效。

交易讓螞蟻有一個機會，透過耀才的證券經紀專長，進軍香港財富管理市場（耀才應該有很多老HNWI客戶？），即是螞蟻有權計劃將其AI金融科技，例如BaiLing百靈模型，注入耀才服務，提升服務吸引力，特別是針對年輕客戶。

螞蟻其實一早就要到來，但可能真的行得慢些。如今的行動是全球擴張策略的第一步，亦總算食正中資服務業南下的大潮流。由香港出發，伸展到海外市場，之前好像已投資印度、泰國同菲律賓等地。不用分析師預期都知，螞蟻是要挑戰富途（及其國際品牌MOOMOO）在全球市場的強勢地位。

耀才指出，螞蟻對中國經濟及香港經濟的長遠發展充滿信心，並深信透過科技與財富管理的結合可帶來巨大的市場機遇；亦承諾維持耀才嘅上市地位同運營，減少干擾。這是癈話，外界預期螞蟻介入要經歷一定業務磨合，監管同科技整合（例如write-off 個耀才舊App?）的挑戰仍然存在。

不過，如果成功，收購絕對可以令螞蟻成為香港金融科技同經紀業務的領頭羊。螞蟻曾幾何時的「大金融控股概念」，過去曾化整為零，現在再化零為整？即使尚欠正式銷售保險，但都可以經螞蟻銀行cross sell住產品先。

大行基本假設是富途將保持香港最大零售券商的地位，但耀才證券在中長期可能成為關鍵競爭者。「螞蟻耀才」將增加研發支出，將對其產品進行改造，轉型為更數位化的零售券商（類似富途）。過程可能需要一至兩年，但絕對研發支出金額將低於富途，可能加劇與富途的競爭，搶奪來自傳統券商的市場份額。螞蟻都講明調整耀才已公布的末期息金額，以便有足夠的資本再投資，以加強耀才的基礎設施、提升技術能力以及改善營運效率。

敵人的敵人是朋友，現在更相認成為父/母子。關於耀才，是有很多都市傳說的，但不在本文討論範圍。耀才通告指出，螞蟻控股並沒有對耀才的業務營運、固定資產以及僱員有任何重大變動計劃。但據筆者所知，其實公司內部近月來都陸續開始「整改」，一是針對未來業務要走科技創新路線，以更好服務客戶尤其係年輕人，二是對標可能是以富途為首的假想敵。

講開富途，其深港兩地marketing team數以百人計，而且相當進取地宣傳。可以想像，一間公司由老闆娘「睇住」成個marketing，外行人管內行人，都相當著緊的。舉例三月舉辦的富途投資展便是重頭戲。本地各大小輪商都出錢出力支持，相信它們已經觀望市場今後會如何發展，相信都會出現分薄了。

其他所謂華資券商又有何影響？我估計短時間內不會出現如此高調的併購潮，耀才模式都是只此一家。反而是其他已經在港立足的中資互聯網券商，最尷尬的會不會是長橋，因為好像幕後人馬都多阿里系出身。老虎與微牛都先後在美國掛牌，有大動作都理應在上市之前完成。總言之未來市場就是會「捲上加捲」。

又撇開講，富途的强勢是毋庸置疑的，當然都是燒錢，但尚算可以交出成績。所以，即使是其他本地財經媒體平台，有搞股價App的，都很想做到好像富途牛牛那樣。以至有一間深圳上市公司旗下的香港財經網媒，原來都一心想取得牌照轉型做券商的；另一本地大報業集團即使不做券商，也想向富途的財經新聞資訊看齊。

財經新聞由傳統媒體轉向券商主導，可能都是大勢所趨，例如近月甚囂塵上的「縮台摺網」傳聞。一是開電視78台的財經環節一減再減，連開市時段節目都簡化，今後有交易所但冇直播室；與此同時，亦傳出有網台正檢視業務去向。如果屬實，則十分可惜，因為十年人事幾番新，無論策略成不成功，成不成王，始於也不是一段短的時間。

久利生