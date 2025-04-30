麥格里亦引述澳博管理層指，在恢復派息方面仍然難以預料，這與其需要進一步去槓桿、維持可持續的盈利能力，尤其需要圍繞衛星場相關的不明朗事宜有待解決，及要為5億美元債券於2026年到期時需要尋求再融資有關。

中金的報告指，澳博4月份的賭收表現跑贏同業，主要受益於中場業務的強勁推動，以及衛星娛樂場的持續強勁有關。其引述澳博管理層指出，五一黃金周期間酒店客房預訂情況好過今年春節假期以及去年五一黃金周，日均房價低於今年春節假期，但高於2024年五一黃金周。管理層預計今年內的日均運營成本將保持不變，成本控制方面將主要集中在控制員工成本上。

瑞銀的報告還補充，澳博的日均營運開支維持在2090萬元，再投資率按季增加30個基點，則反映出增加了推廣藉此加快提升上葡京的表現有關，因此季內的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）利潤率降低50個基點子12.8%。其從澳博方面了解到，該集團擬推出更多餐飲項目，及開展新的高端中場，並料淨負債EBITDA比率由今年第一季的由5.9倍，降至兩年後的5倍以下。

麥格里指，會將澳博於2025年、2026年及2027年的EBITDA預測提高0.4%、0.1%及0.1%，並將給予澳博的目標價由1.9元，提高5%至2元。中金則維持澳博中性評級和目標價2.1元水平。瑞銀給予澳博中性評級，未來12個月目標價定在2.9元，暫為眾大行中看得最「牛」。澳博今日股價收報2.16元，跌0.92%。

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