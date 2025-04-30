富融銀行公布2024年全年業績。去年該行稅後虧損按年收窄32.2%至2.75億元，原因是該行有效控制成本。淨利息收入按年增77.6%至7484萬元。經營支出3.43億元，2023年同期則為4.13億元。富融表示，2024年該行正式踏上戰略轉型之路，初戰成績符合各方預期。
此外，截至2024年年底，該行總資產按年增加41.4%至港幣80.3億元。存款餘額69.7億元，較上年增52.9%。
展望未來，該行指，香港是內地企業出海首選地，隨著內地企業出海趨勢持續，公司將持續投放資源服務大灣區企業在港關聯公司，以滿足相關日益增長的融資、理財、匯兌和支付需求，並與本地中小企合作。此外該行表示，將在符合監管要求及風險管理的前提下，積極探索研究將AI應用於提升內部營運等方面的可行性，以求更高效精準地回應客戶需要。
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