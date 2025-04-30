此外，年報亦披露，在電商直播業務而言，圍繞TVB識貨品牌建立「藝人+劇集IP+電商」三者結合的經營模式。TVB於去年有超過30名藝人參與近300場直播活動，該台穩佔抖音銷售排行榜前列。於去年，TVB於抖音及淘寶平台帶貨的商品交易總值超過7億元人民幣。

在國際業務方面，TVB指，截至去年底，TVB Anywhere及其YouTube頻道的登記用戶總數增加至1670萬名，單是YouTube頻道吸引的月度活躍用戶達到9020萬名。當中在馬來西亞，該台重點透過合作關係擴大TVB Anywhere服務的覆蓋範圍，於去年與馬來西亞最大的電訊及寬頻營運商TM簽訂合作協議，TVB預期通過該項合作增加訂戶人數及提升TVB Anywhere的市場地位。同時其正著力開展數碼營銷工作，以提高TVB Anywhere於新加坡的品牌知名度及訂戶量。其亦打算於未來數年，在北美籌辦更多演唱會及活動。

TVB今日股價收報3.08元，股價升4.41%，成交額達667萬元。

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