有股東提問港交所以63億元購入交易廣場14.7萬平方呎樓面作永久總部是否價格過於昂貴，主席唐家成回應指，港交所紮根交易廣場近40年，如同港交所的「家」，該筆交易亦反映港交所對中國和香港的信心。由於置地少有出售其中環物業，機會千載難逢。

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另外有股東關注港交所資本支出，行政總裁陳翊庭回覆，港交所必須要投放資源以提升競爭優勢。她透露，衍生產品交易平台（ODP）資本化支出為10億元。由於衍生產品競爭激烈，希望在此方面尋求更大發展空間。