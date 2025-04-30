中教控股（0839）公布，截至2025年2月底的中期少賺9.7%，至9.67億元人民幣（下同），每股盈利為0.3563元，不派中期息，上財年中期派中期息每股0.1877元。中期經調整淨利潤為11.82億元，按年跌2.9%，中期經調整EBITDA按年增7.4%至21億元。
集團中期收入按年增11.8%至36.73億元，毛利按年增7.6%至19.78億元﹔國內市場分部收入按年增11.5%，至35.44億元，由國內市場的學生人數及生均收入的增長所帶動。國際市場分部收入按年增22.9%，至1.29億元，主要是由於在校學生人數增加所致。其他收入方面，中期的向在校園內商戶提供管理及服務的收入及財政資助分別為8700萬元及4900萬元。
其他報道
TVB伙小米及TCL在內地綑綁銷售 去年直播帶貨錄交易總值7億人幣
港交所：研明年更換核數師 向置地收購中環物業機會「千載難逢」
澳博擬在兩年內將上葡京市佔率提高至5% 麥格里上調目標價至2元
livi Bank去年虧損收窄至2.59億元 淨利息收入增近1倍至2.14億元
Mox去年稅後虧損收窄至7.11億元 客戶升增24%至65萬名
大家樂料全年盈利倒退最多三成 稱中港餐飲市場已出現根本性轉變
證監會就提高三大指數衍生工具持倉限額完成諮詢總結 料於7月生效
恒指收市升111點 全月跌1000點 5個月最大 成交2015億 北水轉流入