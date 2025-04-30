集團中期收入按年增11.8%至36.73億元，毛利按年增7.6%至19.78億元﹔國內市場分部收入按年增11.5%，至35.44億元，由國內市場的學生人數及生均收入的增長所帶動。國際市場分部收入按年增22.9%，至1.29億元，主要是由於在校學生人數增加所致。其他收入方面，中期的向在校園內商戶提供管理及服務的收入及財政資助分別為8700萬元及4900萬元。

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