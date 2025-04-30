百勝中國（9987）公布首季業績，不計外幣換算影響，淨利潤升3%至2.92億美元，總收入按年增長2%至30億美元，核心經營利潤按年上升8%，每股現金股息增加50%至0.24美元。
集團指出，將朝著2025年至2026年間向股東回饋30億美元的目標穩定推進，預計今年淨增1600至1800家門店，並計劃於未來數年將肯德基及必勝客淨新增門店的加盟比例分別提升至40%至50%及20%至30%。
百勝中國首席執行官屈翠容表示，在充滿不確定性的市場環境中，集團第一季度仍取得了穩健的業績表現，肯德基持續展現出强大的業務韌性，無論順境和逆境中均保持穩健增長與盈利能力，而必勝客自迎來拐點後，亦持續展現出良好的增長勢頭。
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