匯豐大灣區總監陳慶耀表示，碳交易機制為大灣區製造業的升級轉型帶來動力，而綠色債券等綠色金融產品則可為企業實現低碳減排提供資金支持。作為全國乃至全球的製造業中心，大灣區在利用綠色金融市場促進可持續發展方面，具有積極的示範作用。

中國節能環保（香港）投資有限公司執行董事、總經理廖原表示，從報告中可以看出，大灣區政府和企業在推進低碳轉型時對接國際標準，並根據不同行業的特點制定獨具特色的「大灣區解決方案」，積極應對日益嚴格的國際ESG監管要求。

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