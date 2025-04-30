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匯豐大灣區ESG指數微升1%

匯豐與中節能皓信發布「匯豐大灣區ESG指數」2025年首季報告，大灣區ESG區域指數首季按年微升1%至125.75，報告顯示GSSS（綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎）債券以及ESG主題基金發行規模按年錄得顯著增長，其中大灣區的GSSS債券發行規模在首季按年增長30%，當中超過八成為綠色債券；在綠色和可持續投資方面，新發行的ESG公募基金數量較去年同期增長超過2.5倍；大灣區企業的ESG表現持續改善，首季度行業子指數按年增長22%至227.19。

匯豐大灣區總監陳慶耀表示，碳交易機制為大灣區製造業的升級轉型帶來動力，而綠色債券等綠色金融產品則可為企業實現低碳減排提供資金支持。作為全國乃至全球的製造業中心，大灣區在利用綠色金融市場促進可持續發展方面，具有積極的示範作用。

中國節能環保（香港）投資有限公司執行董事、總經理廖原表示，從報告中可以看出，大灣區政府和企業在推進低碳轉型時對接國際標準，並根據不同行業的特點制定獨具特色的「大灣區解決方案」，積極應對日益嚴格的國際ESG監管要求。

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