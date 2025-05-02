個股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合報475.97元，較港收市價跌0.3%。阿里巴巴（9988）ADR折合報116.87元，較港收市價跌0.5%。匯豐（0005）ADR折合報85.53元，較港收市價跌1.8%。美團（3690）ADR折合報129.23元，較港收市價跌0.8%。

焦點股份及板塊

蘋果供應鏈：蘋果上財季中國區銷售不及預期，CEO庫克稱關稅將使公司本季度成本增加9億美元

地產股：中國百強房企4月銷售持續疲軟，美國關稅生效加劇樓市壓力

影業股：彭博社報道，儘管與美國存在貿易爭端，但迪士尼和環球影業多部電影，據報獲准在中國上映。

博彩股：澳門4月博彩收入增長1.7%，受復活節假期遊客大增提振

滙豐控股 （0005）：主席杜嘉祺計劃在2025年底前卸任

紫金礦業 （2899）：擬將海外黃金礦山業務分拆至香港上市

小鵬汽車 （9868）：4月共交付新車35045輛，按年增273%

理想汽車 （2015）：4月交付量按年增長32%

美高梅中國 （2282）：美高梅中國第一季度收入超過預期

吉利汽車 （0175）：吉利汽車4月汽車銷量按年增長53%

長城汽車 （2333）：長城汽車4月汽車銷量按年增長5.6%

普拉達 （1913）：第一季度淨收入超過預期

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