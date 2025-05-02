重磅科技股業績勝預期，利好市場氣氛，美股三大指數高收。港股ADR指數按比例計，收報21,941點，跌178點或0.81%。恒指黑期跌約27點，報22119點。港股今日假期後復市。
個股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合報475.97元，較港收市價跌0.3%。阿里巴巴（9988）ADR折合報116.87元，較港收市價跌0.5%。匯豐（0005）ADR折合報85.53元，較港收市價跌1.8%。美團（3690）ADR折合報129.23元，較港收市價跌0.8%。
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理想汽車 （2015）：4月交付量按年增長32%
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吉利汽車 （0175）：吉利汽車4月汽車銷量按年增長53%
長城汽車 （2333）：長城汽車4月汽車銷量按年增長5.6%
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