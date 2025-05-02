moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指假期後復市高開73點 紫金礦業升近3％ 美蘭空港漲逾11％

恒指今早高開73點或0.34%，報22192點，大市成交金額34億元；國指今早高開23點或0.3%，報8100點。恒生科技指數開市報5112點，升0.48%。

大型科技股普遍走高，阿里巴巴（9988）升1.45%，報119.2元；騰訊（0700）升0.21%，報478.2元；美團（3690）跌0.54%，報129.6元；小米（1810）升1.1%，報50.5元；京東（9618）升0.63%，報128.7元；百度（9888）開市報87.3元，升0.98%；網易（9999）開市報168.3元，升0.78%。

汽車股受捧，比亞迪（1211）開市報376.8元，升1.78%；吉利（0175）開市報16.44元，升0.49%；理想（2015）開市報96.45元，升1.26%；零跑（9863）開市報57.45元，升3.23%；小鵬（9868）開市報73.45元，升0.82%。蔚來（9866）逆市偏軟，開市報30.9元，跌1.75%。

黃金股持續回調，赤峰黃金（6693）開市報23.8元，跌6.67%；招金礦業（1818）開市報18.16元，跌1.63%；靈寶黃金（3330）開市報8.25元，跌3.62%。紫金礦業（2899）擬將海外黃金礦山業務分拆至香港上市，開市報17.42元，升2.59%。

百勝中國（9987）開市報348.4元，跌3.92%。截至3月31日止第一季，集團淨利潤約2.92億元美元，按年升2%，每股盈利78美仙，季度股息每股24美仙。

美蘭空港（0357）開市報10.7元，升11.46%。美蘭空港控股權將易主海南機場，擬獲溢價約10.63%提全購要約。

其他報道

蘋果第二財季收入勝預期 大中華區銷售額跌2.3%遜預期

匯控杜嘉祺今年底前退休 已展開程序遴選下任主席

美股三大指數向上 道指升83點 Meta升逾4%