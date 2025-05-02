恒指今早高開73點或0.34%，報22192點，大市成交金額34億元；國指今早高開23點或0.3%，報8100點。恒生科技指數開市報5112點，升0.48%。
大型科技股普遍走高，阿里巴巴（9988）升1.45%，報119.2元；騰訊（0700）升0.21%，報478.2元；美團（3690）跌0.54%，報129.6元；小米（1810）升1.1%，報50.5元；京東（9618）升0.63%，報128.7元；百度（9888）開市報87.3元，升0.98%；網易（9999）開市報168.3元，升0.78%。
汽車股受捧，比亞迪（1211）開市報376.8元，升1.78%；吉利（0175）開市報16.44元，升0.49%；理想（2015）開市報96.45元，升1.26%；零跑（9863）開市報57.45元，升3.23%；小鵬（9868）開市報73.45元，升0.82%。蔚來（9866）逆市偏軟，開市報30.9元，跌1.75%。
黃金股持續回調，赤峰黃金（6693）開市報23.8元，跌6.67%；招金礦業（1818）開市報18.16元，跌1.63%；靈寶黃金（3330）開市報8.25元，跌3.62%。紫金礦業（2899）擬將海外黃金礦山業務分拆至香港上市，開市報17.42元，升2.59%。
百勝中國（9987）開市報348.4元，跌3.92%。截至3月31日止第一季，集團淨利潤約2.92億元美元，按年升2%，每股盈利78美仙，季度股息每股24美仙。
美蘭空港（0357）開市報10.7元，升11.46%。美蘭空港控股權將易主海南機場，擬獲溢價約10.63%提全購要約。
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