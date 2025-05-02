Wayfoong (Asia) Limited 將成為匯豐整合及分散可承保風險的工具，為香港員工福利的風險， 以及滙豐其他亞洲市場的風險提供再保險。

匯豐同時宣布鄭宇清兼任Wayfoong (Asia) Limited 之行政總裁，於5月1日生效。鄭宇清現時為滙豐環球保險業務首席營運總監。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，新的專屬自保保險公司不單有利促進協同效應，增強公司在本地的營運能力，還可協助公司在亞洲發展。

保監局行政總監張雲正表示，匯豐作出此決定，反映出香港作為主要專屬自保保險基地的吸引力與潛力正日益增強，充分利用香港的獨特優勢便利跨國企業管理其全球業務運作。

財經事務及庫務局局長許正宇對匯豐在香港設立專屬自保保險公司表示歡迎，指香港在投資和貿易方面有堅實基礎，是全球企業尋求保險、再保險和風險管理服務，以及設立專屬自保保險公司的理想地點。他認為，匯豐選擇在港設立專屬自保保險公司，凸顯了其對本港的堅定信心和承諾。

許正宇表示，政府一直致力與保險業界合作，透過不同措施促進業界加強多元化發展，當中包括為本地專屬自保保險公司提供50%的利得稅寬減。在現今的國際形勢下，風險呈現新維度，我們會持續審視政策措施，務求吸引來自更多不同地區和規模的跨國企業選擇香港作為設立專屬自保保險公司的基地。

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