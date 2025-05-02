渣打銀行（2888）公布，截至今年3月底止第一季，除稅前列賬基準溢利21.03億元（美元，下同），按年增長9.9%。除稅前基本溢利22.77億元，升6.95%。每股基本盈利增加9.8仙至62.7仙；列賬基準每股盈利增加10.1仙至56.6仙。
期內經營收入按年增長7%至54億元，倘剔除該兩個重大項目則增加12%。增長乃由於財富方案業務創紀錄的表現，以及環球市場業務與環球銀行業務強勁的雙位數增長所致。
首季淨利息收入增加7%至28億元，受惠於組合有所優化以及過往短期對沖到期，惟部分被減息及邊際利潤受壓造成的影響所抵銷。非淨利息收入上升7%至26億元，倘剔除重大項目則上升18%。此乃由於財富方案業務動力持續發揮下，投資產品及銀行保險業務均錄得雙位數增長，加上環球銀行業務因放貸量上升以及環球市場業務因經常性及非經常性收入增長強勁。
經營支出增加5%至29億元，受業務增長、針對性投資及通脹所帶動，部分被提效措施所節省的開支而抵消。
信貸減值支出增加24%至2.19億元，包括來自財富管理及零售銀行業務的1.79億元，以及其他主要來自個別無抵押貸款組合因利率上行而影響還款的支出。企業及投資銀行業務的信貸減值支出為3000萬元，之前幾個季度則有淨回撥。
展望未來，22025年2026的指引維持不變，收入方面倘剔除存款保險重新分類，經營收入於2023年至2026年按5至7%的複合年增長率增加；目前正逐步提升至接近範圍上限。除重大項目，2025年的增長預期將低於5至7%的範圍。
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