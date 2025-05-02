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恒指5月開局半日升374點 藥明康德升逾6％藍籌最好 匯控逆市跌0.8%

踏入5月，恒指半日向好，升374點或1.69%，報22493點，大市成交金額783億元；國指升148點或1.83%，報8224點。恒生科技指數收報5254點，升3.28%。

大型科技股向好，阿里巴巴（9988）升4.17%，收報122.4元；騰訊（0700）升2.56%，收報489.4元；美團（3690）升1.46%，收報132.2元；小米（1810）升5.51%，收報52.7元；京東（9618）升3.13%，收報131.9元；網易（9999）升1.86%，收報170.1元；百度 （9888）升2.2%，收報88.35元；快手（1024）收報53.4元，升3.49%。

藍籌中有70隻升，9隻下跌，其中藥明康德（2359）表現最好，收報63.85元，升6.15%； 國藥（1099）跌2.07%，收報17.96元，是跌幅最大的藍籌。

匯控（0005）宣布主席杜嘉祺擬在2025年底前退休，股價半日跌0.8%，收報86.4元；渣打集團（2888）今日中午公布季績，績前收報113.8元，升0.89%。

黃金股持續回調，赤峰黃金（6693）收報24.1元，跌5.49%；招金礦業（1818）收報18.28元，跌0.98%；山東黃金（1787）收報22.55元，跌1.1%。紫金（02899）擬分拆海外金礦業務至主板上市，收報17.5元，升3.06%。

汽車上月「成績表」出爐，銷量增長普遍理想，吉利（0175）收報16.68元，升1.96%；比亞迪（1211）收報377.6元，升2%；蔚來（9866）收報31.85元，升1.27%；小鵬（9868）收報78.2元，升7.34%；理想（2015）收報99.4元，升4.36%。

航運股走強，中遠海控（1919）收報12.3元，升5.13%，創逾一個月新高。

蘋果（美：AAPL）次季收入勝預期，蘋果概念股受追捧。丘鈦（1478）收報6.73元，升3.54%；高偉電子（1415）收報22.9元，升2.92%；瑞聲（2018）收報38.5元，升3.63%；舜宇（2382）收報68.6元，升4.73%；比亞迪電子（0285）收報33.25元，升2.94%。

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