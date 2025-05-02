螞蟻數科將提供其具備高性能交易處理能力、 擁有成熟安全協議的區塊鏈平台；而OSL則憑藉其受香港證監會規 管的持牌數字資產平台地位，提供合規框架與分銷渠道。 雙方合作從技術基建到進入市場，滿足機構需求， 構建完整的實體資產代幣化規模化解決方案。

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