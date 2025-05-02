中銀香港表示，協助世界銀行集團（World Bank Group）成員國際金融公司（International Finance Corporation）發行港幣社會責任債券，規模為50億元。
債券屬3年期，定價利率為3.123%，是國際金融公司首次發行以港幣計價的公募債券。集資所得將專門用於與資源分配不足人群和弱勢群體等相關社會議題的項目融資。今次交易透過債務工具中央結算系統（CMU）進行本地結算，進一步促進港元債券流動性。
中銀香港副總裁王化斌表示，今次交易增強港元債券的交易活躍度和流動性，同時推動香港綠色及可持續金融的市場影響力，提升港元債券市場的國際吸引力，進一步提升香港作為亞洲領先國際金融中心的地位。
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