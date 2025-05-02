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【有片：投資王道】特朗普百日新政掀動盪 王弼：市況未及疫情瘋狂

美國總統特朗普重返白宮滿100天，其間推出一系列政策措施，對社會、經濟、金融及外交帶來巨大的動盪。香港奧國經濟學院院長王弼分析指，當前的市況與COVID疫情爆發比較，當時的情况更為瘋狂。疫情期間，政府的初衷可能是保護人民，但採取極端管控措施對商業運作及人民生活造成巨大影響；全球央行瘋狂印鈔，更導致美國通脹飈升至40年新高。雖然目前提高關稅可能推高通脹及影響就業，但不至於疫情嚴重，而對企業的打擊程度也不一，成為「揀股不揀市」時機。

王弼表示，對美股Mega 7中特斯拉（美：TSLA）和蘋果（美：AAPL）等硬件或實體生產的企業，將直接面臨關稅及需求衝擊，看法較為審慎。他偏好Alphabet (美：GOOG)、微軟（MSFT）等互聯網、軟件公司，因用戶黏性極高，業務能見度高，而近期股價跟隨市况下跌，提供了投資機會。

對於加拿大選出新任總理卡尼，王弼指卡尼並非傳統的政客，而是一位擁有央行行長及牛津大學學術背景的技術官僚，這的背景讓他獲市場的公信力。然而，對於加拿大前景看法相對悲觀，主要原因在於加拿大選出的是一個少數黨政府，偏左的自由黨需要依賴立場更左的新民主黨（NDP）的支持，因此政府的政策必會被拉向左傾。王弼指，加拿大政府需正視西部地區的不滿情緒，若無法安撫可能導致脫離聯邦獨立，屆時可能尋求併入美國成為第51州。