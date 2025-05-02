王弼表示，對美股Mega 7中特斯拉（美：TSLA）和蘋果（美：AAPL）等硬件或實體生產的企業，將直接面臨關稅及需求衝擊，看法較為審慎。他偏好Alphabet (美：GOOG)、微軟（MSFT）等互聯網、軟件公司，因用戶黏性極高，業務能見度高，而近期股價跟隨市况下跌，提供了投資機會。

對於加拿大選出新任總理卡尼，王弼指卡尼並非傳統的政客，而是一位擁有央行行長及牛津大學學術背景的技術官僚，這的背景讓他獲市場的公信力。然而，對於加拿大前景看法相對悲觀，主要原因在於加拿大選出的是一個少數黨政府，偏左的自由黨需要依賴立場更左的新民主黨（NDP）的支持，因此政府的政策必會被拉向左傾。王弼指，加拿大政府需正視西部地區的不滿情緒，若無法安撫可能導致脫離聯邦獨立，屆時可能尋求併入美國成為第51州。