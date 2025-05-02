富衛集團公布截至今年3月底止第一季度業績，新業務價值達2.87億美元，按年增長32%；新業務銷售按年增長46%，達6.79億美元；新業務合約服務邊際達4.65億美元，按年增長55%。這增加了集團整體合約服務邊際的總結餘，並根據國際財務報告準則第17號隨着時間釋放至損益表。
富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，富衛集團在本年度開初即迎來強勁勢頭，憑藉以客為先的策略推動了一些令人矚目的新業務成果。集團繼續迅速應對客戶對保障、健康和儲蓄需求的演變，並於本季度推出了10款新產品，其中包括FWD Private的首個為高淨值人士而設的指數型萬用壽險產品。
黃清風又指，集團在本季度資產負債表保持強勁，然而，正密切關注全球金融市場的波動以及不確定的全球宏觀經濟前景。風險管理至關重要，富衛集團正採取審慎的態度，為各種可能的情況和結果做準備。
新業務指標的增長主要受惠於富衛運營的10個市場中的大多數市場的增長所推動。在香港和澳門，新業務銷售和新業務合約服務邊際增長勢頭延續，反映本地客戶和來自中國內地的訪客的需求。
在泰國和柬埔寨地區業務分部，新業務指標受經濟狀況疲弱以及利率下降影響。新興市場分部的新業務銷售普遍錄得雙位數增長，而日本的新業務指標則維持穩定。
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