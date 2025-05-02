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信銀國際：關稅下股債組合宜分散至歐亞市場 上調港股及歐股展望評級

中信銀行（國際）公布5月份的投資月報，個人及商務銀行業務投資主管張浩恩指出，4月份美國關稅措施動搖美元資產信心，而隨著特朗普對關稅態度暫時軟化，截至本周二（29日），環球股市逐步收復失地，而歐洲和個別亞洲股市年初而來累得一定升幅並跑贏大市。張浩恩表示，美股首季業績顯示，美股仍具投資價值，但基於美國仍需花時間與不同國家作關稅談判，其不確定性將為股市帶來潛在波動，股市組合宜分散至不同板塊和地區，包括歐洲和亞洲市場。

據信銀國際資料顯示，截至本周二，納指及標指年初之今分別跌9.4%及5.1%，而MSCI歐洲及恒指則分別升4.8%及10.7%。

張浩恩表示，隨著標普500指數預測市盈率，由高出兩個標準差，回落至十年均值附近，整體美股估值已變得相對合理，而隨著美股逐步公布新一季的業績，標普500首季整體盈利按年增長預測亦由4月初的8%，上調至最新的11.3％。

張浩恩續指出，據彭博ETF資金流的數擬顯示，4月份歐洲及亞洲股市資金較1月份有所上市，而流入美股市場的資金雖減少，但仍然錄得淨流入，反映即使美國關税引發股市下跌，資金並未完全流出股市，而是分散至不同市場。

內地及香港股市方面，張浩恩表示年初以來港股表現較佳，截至本周二數據顯示，MSCI中國指數預測市盈率僅得11.1倍，仍低於過去十年平均值的12.7倍。他亦提到，港股中除地產建築板塊之外，有十個行業的估值仍低於十年的平均值，當中包括資訊科技板塊。

信銀國際於5月份的投資月報，將港股及歐洲股市的展望，由4月份月報時的「標準配置」，上調至本月的「輕度增持」，而美股則按月維持予「輕度增持」。

債市方面，張浩恩表示美國的關稅政策，就連美國國債及投資級別債等避險資產亦受牽連，投資者進行的「基差交易」亦加劇債市的波動性。他續指，一些國家利用貿易順差帶來的美元資金，當中不少比例的資金投資予美國國債，若關稅政策最終真的縮減這貿易順差，那意味美國國債的需求將會相應減少，而基於這風險，債券組合宜分散至環球不同地區，例如亞洲和歐洲。

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