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關稅戰︱Temu從中國直接發貨的商品基本消失

《華爾街日報》報道，中資服裝銷售平台SHEIN及拼多多旗下Temu的一些商品價格上漲40％至100％外，Temu從中國直接發貨的商品基本已經消失。

美國5月2日起，對來自中國、800美元以下小額包裹，徵收其申報價值的120%稅項或每件100美元。SHEIN和Temu原本受惠於小額豁免條款，但在針對從中國進口的商品的豁免於周五結束之前，這兩個網站都提高了價格，根據來自中國電商定價和銷售追蹤者Geekbi的資訊，這兩個網站上的一些商品價格上漲了40%至100%。

報道指，現在Temu上從中國直接發貨的商品基本已經消失。Temu最初在結賬時單獨列出關稅，進口費用往往超過商品本身的價值。近日Temu似乎轉為只展示其標註為本地、無進口費用的商品，意味着產品已被賣家進口到美國並存放在美國倉庫中。這些產品所需繳納的任何稅款都已支付。

SHEIN仍有從中國發貨的商品，該網站沒單獨列出關稅的影響。

報道提到，SHEIN和Temu都已大幅削減在美國的廣告投放。根據廣告公司Tinuiti的資訊，本月較早時候，用戶在Google上看到的廣告中，每5條就有一條是這兩家公司的。現在，兩者的廣告已從Google的網絡中消失。

過去兩年，它們的應用程式在美國應用商店中位居購物類應用前列。到周四，SHEIN和Temu的排名已分別降至第6位和第11位。

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