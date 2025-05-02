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本港首季GDP預估升3.1% 勝預期

政府統計處公布，今年第一季本地生產總值（GDP）較去年同期實質上升3.1%，好過預期。而2024年第四季的升幅為2.5%。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在第一季與上年同期比較實質下跌1.2%，而2024年第四季的跌幅為0.2%。政府消費開支則按年錄得1.2%的實質升幅，而2024年第四季的升幅為2.1%。

本地固定資本形成總額在第一季與上年同期比較實質上升2.8%，而2024年第四季則下跌0.7%。

政府發言人表示，香港經濟在2025年第一季穩健擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值按年增長3.1%，較上一季的2.5%升幅有所加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值顯著增長2.0%。

按主要開支組成部分分析，在外部需求持續的情況下，整體貨物出口增長加快。受惠於訪港旅客以及其他跨境經濟活動上升，服務輸出繼續擴張。整體投資開支隨着經濟擴張而增長。然而，私人消費開支錄得輕微下跌，反映市民消費模式改變的持續影響。

展望未來，隨着4月初環球貿易摩擦因美國大幅增加進口關稅而急劇升溫，環球經濟的下行風險顯著上升。極大的貿易政策不確定性將抑制國際貿易往來和投資氣氛，從而困擾香港經濟的短期前景。儘管如此，內地經濟持續穩步增長，加上政府各項推動經濟增長和開拓更多元化市場的措施，將會為本港不同經濟活動帶來支持。

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