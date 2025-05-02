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恒指五月開門紅 收市升385點 連升三周 創近一個月高 北水暫停成交額縮至1337億元

美股隔夜造好，港股5月開門紅，收市升385點或1.74%，報22504點，近一個月高位，大市成交金額1337億元，較上日減少33.65%；國指升154點或1.92%，報8231點。恒生科技指數收報5244點，升3.08%。

全周計，恒指累升2.38%或523點，連升3周，本周表現最佳的是藥明康德（2359），累升12.39%，其次為小米（1810）及周大福（1929），分別升11.32%及11.16%。而表現最差的是建行（0939），累跌6.45%，其次為神華（1088） 及比亞迪（1211），分別跌4.87%及3.68%。

國指本周累升1.86%或150點；科指本周累升5.24%或261點。

大型科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）升3.83%，收報122元；騰訊（0700）升2.22%，收報487.8元；美團（3690）升1.69%，收報132.5元；小米（1810）升6.31%，收報53.1元；百度 （9888）升1.16%，收報87.45元；京東（9618）收報132.1元，升3.28%；網易（9999）收報168.8元，升1.08%。

藍籌股中有9隻藍籌下跌，國藥（1099）跌2.07%，收報17.96元，是跌幅最大的藍籌；藥明康德（2359）升7.07%，收報64.4元，是表現最好藍籌。

匯控（0005）宣布主席杜嘉祺擬在2025年底前退休，股價收報86.2元，跌1.03%；渣打集團（2888）今日中午公布季績，績前收報113.6元，升0.71%。

澳門4月幸運博彩毛收入年增1.7%，濠賭股有支持。金沙中國（1928）升1.57%，收報14.2元；銀娛（0027）升2.13%，收報28.8元；美高梅中國（2282）收報10.3元，升2.59%；永利澳門（1128）收報5.29元，升1.93%；澳博（0880）收報2.18元，升0.93%。

港交所（0388）首季多賺37% 盈利破紀錄，股價績後向好，收報351.2元，升3.05%。

蘋果概念股受追捧，高偉電子（1415）收報23.2元，升4.27%；瑞聲（2018）收報38.05元，升2.42%；舜宇（2382）收報67.85元，升3.59%；丘鈦（1478）收報6.72元，升3.38%。

國際金價下滑拖累黃金股普跌，赤峰黃金（6693）跌3.92% ，收報24.5元；招金礦業（1818）收報18.44元，跌0.11%；靈寶黃金（3330）收報8.39元，跌1.99%。紫金（2899）擬分拆海外金礦業務至主板上市，收報17.46元，升2.83%。

部分航運股走強，中遠海控（1919）收報12.18元，升4.1%；中遠海發（2866）收報0.92元，升4.55%；勝獅貨櫃（0716）收報0.63元，升3.28%；東方海外（0316）收報111.4元，升2.67%。

 

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