高盛發表報告指，渣打集團（2888）今年首季業績超預期，該行將渣打今年每股盈利預測上調6%。由於年收入增加2%，該行將2026-28年每股盈利預測分別上調2%、2%及1%。
報告指，渣打集團2025年第一季盈利高於預期，主要受以下因素驅動，包括淨利息收入(NII)符合預期；非NII(投資產品、宏觀交易和信貸交易)表現優於預期，抵消略高於預期的營運支出；信貸減損比普遍預期低7%；基礎ROTE達到16.4%，較市場預期高出300基點；普通股權一級資本比率（CET1%）符合預期；2025及2026年的財務指引維持不變。
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