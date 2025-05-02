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黃金周至今逾26萬旅客訪港升27% 羅淑佩：是否過夜客稱當局都歡迎

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，五一黃金昨日開始至目前為止，訪港旅客約有26.5萬人次，按年增長27%，當中內地旅目約為22.2萬人次，上升約22%；海外旅客增長更為明顯，大約有43000人次，按年增長五成，反映當局對海內外旅客的推廣有成效。

她續稱，昨日有大約260團的內地入境團抵港，當中75%會在港過夜，秩序大致良好。一些熱門景點，例如萬宜水庫東壩，雖然仍有很多人前往，但在運輸署與公共交通營辦商增加小巴班次及載量後，秩序良好，亦有旅客選擇錯峰出行，相信體驗會更好。

至於政府會否增加郊遊的配套，羅淑佩說重視旅客體驗，但需要有平衡，認為簡單配套可做得更多更好。但如果大規模的配套如餐飲等，就需要商量探討。

旅客消費方面，羅淑佩說，疫情後旅客消費模式的轉變全球皆然，香港與內地來往方便，旅客來港無論簡單或深度旅遊或是否過夜，當局都歡迎。

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