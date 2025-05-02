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渣打：去年與美國企業相關收入佔CIB業務收入7%

美國向各國加徵「對等關稅」，渣打（2888）行政總裁溫拓思表示，該行與美國相關為企業及投資銀行（CIB）業務，相關業務產品多元化，包括現金交易、全球銀行業務和全球市場業務，而美國雖然為業務網絡的主要貢獻者，但集團收入大部分收入來自美國以外。

以去年全年計算，與美國企業相關收入佔CIB業務收入7%或9億美元，其中4億美元收入為來自美國企業或母企為美國公司，1億美元收入在美國產生而客戶本身來自美國以外的企業，另有4億美元來自非美國企業而其逾10%的收入與美國有關。信貸質素方面，溫拓思指該行有很強勁的信貸資產，過去數年持續改善，有助他們應對經濟環境影響。

對於美國關稅對環球經濟產生不利影響，如何影響該行未來表現，溫拓思表示正在實時關注關稅問題，關稅多方面問題，樂見正在近期各方正在談判，有可能大幅降低關稅的消息。

淨利息收入方面，財務總監Diego De Giorgi表示，鑑於當前的利率環境和經濟形勢，增長前景仍充滿挑戰。雖然今年4月收入表現不錯，但不明朗因素甚高，該行指引今年整體收入增長預期，將低於5%至7%的範圍。

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