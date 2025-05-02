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霸王茶姬連開5店 港首家超級茶倉選址利東街

內地連鎖茶飲店「霸王茶姬」將在本港連開5店。繼去年9月霸王茶姬在尖沙咀K11首設香港分店後，該品牌將於灣仔利東街、荃灣如心廣場、奧海城、屯門市廣場及V City開設分店。

霸王茶姬將把利東街分店打造成「超級茶倉」，該店圍板展示了「煮、煎、點、泡、萃」的茶飲進化歷程，並設有互動二維碼，邀請消費者深入了解茶文化。霸王茶姬指出，香港首家超級茶倉面積或將超越霸王茶姬去年在深圳開設的全球首家超級茶倉，新店預計2至3個月後正式開幕。

霸王茶姬表示，此次五店齊開，不僅展現了霸王茶姬對香港市場的高度重視與信心，更標誌著品牌國際化戰略的又一大步。

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