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David Webb：已將Webb-site數據及軟件存至共享雲端 

著名獨立股評人David Webb於個人網站「Webb-site」發文表示，按照先前計劃，他已將「Webb-site」數據及軟件已存到雲端，而股份數據如股價及中央結算系統（CCASS）截至４月底。Webb表示，於4月期間網站完成了所有香港上市公司的董事及顧問資料的更新工作，最新數據截至3月底，另亦完成迄今為止已知的政府法定和諮詢機構成員的變更。

Webb提到，他忠誠的助手已經退休，而他於進行化療期間，花大量時間記錄Webb-site的運作方式，並與對數據庫特別部分而感興趣的一方交流。

他表示，資料庫部分程式碼，需要每天運行來收集即時數據，新使用者需要花費一天、甚或數周的時間，於自身的伺服器上去設定及測試Webb-site資料庫的系統。Webb續指，若他有能力的話，打算於每個星期六提供額外的數據轉儲，務求令新的使用者其系統準備就緒時，可以在啟動收集程式碼後匯入最新的資料。

Webb又稱，希望使用Webb-site資料庫的用家，可能繼續秉承他27年來經營此網站的精神，於條件可行的情况之下免費提供服務，並表示若可以他離開人世之前，能見證有數個新使用者利用Webb-site資料運行新資料庫，將會是令人欣慰的事情。

此外，據香港外國記者會（FCC）網站所示，該組織將於5月12日的中午舉行「David Webb的告別爐邊對談（A Farewell Fireside Chat with David Webb），David Webb將出席並分享他的人生及事業。

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