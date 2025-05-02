陳茂波也將會晤亞開行行長神田真人和該行高層人員，以及與會的其他國家和地區的財金官員。

他將於當地時間5月7日啓程返港，5月8日早上抵港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署理財政司司長職務。

其他報道

David Webb：已將Webb-site數據及軟件存至共享雲端

杜嘉祺最後一次主持匯控股東會獲鼓掌致謝 表現感觸

小鵬汽車4月交付3.5萬輛升2.7倍 連續6個月交付量破3萬輛

霸王茶姬連開5店 港首家超級茶倉選址利東街

黃金周至今逾26萬旅客訪港升27% 羅淑佩：是否過夜客稱當局都歡迎

高盛：渣打首季業績勝預期 將今年每股盈利預測上調6%

渣打：去年與美國企業相關收入佔CIB業務收入7%

香港3月零售業總銷貨價值跌3.5% 汽車及汽車零件銷貨價值大跌46.4%

本港首季GDP預估升3.1% 勝預期

恒指五月開門紅 收市升385點 連升三周 創近一個月高 北水暫停成交額縮至1337億元

迅銷：日本UNIQLO4月同店銷售額跌1.3% 寒冷天氣影響

新台幣兌美元升破31大關 升幅逾3％

殼牌經調整收益按季升52%勝預期 連續14季推回購計劃

關稅戰︱Temu從中國直接發貨的商品基本消失

信銀國際：關稅下股債組合宜分散至歐亞市場 上調港股及歐股展望評級

富衛首季新業務價值增32％

【有片：投資王道】特朗普百日新政掀動盪 王弼：市況未及疫情瘋狂

入境處：截至上午10時逾14萬人次入境 內地旅客佔7.7萬人次

中銀香港助世銀成員國際金融公司發行50億元社會責任債券

【有片：埋身擊】美匯指數須重上250周線以上 才能確認見底回升

阿聯酋航空：今年10月以全新內艙裝潢A380客機執飛香港

LVMH旗下Moet Hennessy擬裁減10％人手 涉約1200人

OSL集團與螞蟻數字科技建RWA戰略合作伙伴關係