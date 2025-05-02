財政司司長陳茂波將於5月4日（星期日）凌晨啓程前赴意大利米蘭，出席亞洲開發銀行理事會第58屆年會。今年年會的主題是「分享經驗，共創明天」，將聚焦討論亞太地區面臨的發展議題和挑戰，例如氣候變化、數字轉型、互惠合作、推動普惠包容發展等。陳茂波將會在亞開行理事會的全體大會上發言。
陳茂波也將會晤亞開行行長神田真人和該行高層人員，以及與會的其他國家和地區的財金官員。
他將於當地時間5月7日啓程返港，5月8日早上抵港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署理財政司司長職務。
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