澳門治安警公布，踏入五一黃金周假期第2天，截至今日下午5時，澳門各口岸有49.5萬人次出入境，其中入境旅客逾19.3萬人次，主要經關閘口岸通關，其次是橫琴口岸及港珠澳大橋。出境旅客則有7萬人次。
治安警表示，大三巴街人流擠擁，下午5時45分實施人潮管制。據當地傳媒報道，昨日訪澳旅客17.6萬人次，按年增45%。
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