今年4月零售表現，謝邱安儀稱，受復活節及清明節長假期、本地零售市場淡靜及貿易戰憂慮降低消費意欲影響，整體表現不理想。但在去年同期超低基數情況下，多於三成協會會員認為4月生意將錄得升幅。其中化妝品、珠寶鐘錶等行業錄得單位數至低雙位數升幅。約6成會員則認爲生意額將按年錄得單位數至低雙位數跌幅，涉及行業包括服裝、百貨公司、家俱及固定裝飾等。

至於五一黃金周零售業市道，她表示昨日市況不及去年，但人流則有所改善，仍需觀察本周周末情況才能判斷。她表示三分之二協會會員認為五一黃金周生意將錄得按年上升或持平，惟生意集中於遊客區，且並非每個行業都可受惠。整體而言黃金周情況仍然困難。

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