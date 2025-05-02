匯控（0005）行政總裁艾橋智回應本港商業地產（CRE）貸款質素問題時，表示中期內不會對預期信貸損失有重大影響，他指雖然CRE前景較住宅市場疲弱，不過該行本港CRE貸款仍然強勁，其貸款敞口有強勁的抵押和低借貸比率，為相關信貸質素前景帶來信心，而無抵押貸款則貸予大型企業集團，它們收入多元化，貸款亦達到投資級。
金管局公布今年首季住宅負資產宗數重返4.7萬宗，再創逾21年新高，艾橋智回應香港按揭貸款風險時，表示該行貸款相當有韌性，中期內對按揭客戶非常有信心。他又表示，對香港按揭市場以至香港前景有信心，金管局和香港政府已採取政策措施對經濟有正面幫助，並穩定和改善地產市場前景。他又指，香港仍然是主要的國際金融中心，香港經濟增長預期高於2%，均將為該行未來的發展提供堅實的基礎。
利率前景方面，匯控主席杜嘉祺指，預測利率在任何時間都相當困難，特別是正在進行關稅談判，預測更是不可能，加息或減息均有人提出，他們現時沒有特定看法，不過維持未來3年有形股本回報率（RoTE）約15%的指引。
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