然而，憧憬歸憧憬，事實還需時間驗證，特別是螞蟻借殼上市一說，筆者覺得吹水機會遠大於事實。螞蟻當年上市，被監管機構陣前叫停，之後更歷經以年計的整改。整改過後，就算坊間不時傳出螞蟻恢復上市進程，也一直只聞樓梯響。別說螞蟻，就連阿里（9988）一早說過的將業務一拆六，再將包括阿里雲和菜鳥等獨立上市，至今連一個成功個案都沒有，甚至CEO張勇也離任而去。可以說，螞蟻上市，或許已成為「有生之年系列」的都市傳說，阿爺不批准的事，怎會用一條借殼的橋就解決？

螞蟻購耀才，對耀才葉老闆來說，當然是好得不能再好的交易。作價雖然算不上是天價，但肯定是吸引的價錢。過去兩年港股表現慘不忍睹，到今年終於有起色，能夠成功把握看似仍有上升水位的時機放售，買家買得開心，賣家袋袋平安，做到真正皆大歡喜，十分考驗葉老闆的功力。當然，葉老闆「賣嘢」早有達成好Deal的記錄，特別是當年在喜愛夜蒲潮流最接近頂峰的時候，成功放售Magnum，逃過夜繽紛沒落的浪潮，這份眼光值得一讚。

對本港證券交易市場略有認識的，應該知道無論以交易量或交易宗數計，證券行從來幹不過銀行，特別是滙豐證券及中銀國際，即使銀行的收費或佣金明明遠高於證券行，死忠們或上了年紀的客戶，依然不介意以較高成本到感覺上較穩陣的銀行買賣股票。耀才在過去是少數能與銀行較勁的本港證券行，除了它是平佣始祖外，分行座落港九新界，給予客戶跟銀行同樣「穩陣」的感覺，亦是吸引要素之一。記憶所及，耀才最鼎盛之際，僅在觀塘的一街之隔，也有兩間分行，更是少數提供七天營業的證券行，提供了給散戶們傾談政經大勢、與客戶服務經理們增進感情的空間。

這一切在富途證券出現後產生變化。沒有經紀、沒有CS、沒有分行的全數碼型的證券行，富途不是先鋒。大家還記得一通證券嗎？一通當年以5元一單交易作招徠，成功吸引不少客戶開戶，筆者也曾經擁有過一通戶口，不過使用過它的交易系統後，便會發現除了便宜外，一通幾乎一無是處。簡陋設計的介面，我可以忍；市況淡靜時偶爾死機，我也可以忍，畢竟一單交易只收5元，也不期望可以有甚麼好服務；但港股急速變動的交易日，生死相搏，一通例牌有Delay，這如何忍得了？這也埋下了一通為何最終倒閉、鎩羽而歸的下場。

不過富途卻是另一回事，開宗名義一世免佣，已令多少港資證券行無法抗衡。大額的科研投入，簡潔整齊的使用介面，可供股民們談股論金的牛牛圈，甚少出現延誤或死機的系統，還有開戶的大額回贈，短短幾年已顛覆了整個香港證券交易市場。股民股齡降低，對數碼證券商的接受程度提高，加速了富途搶佔市場佔有率的速度。別說耀才，甚至連具護城河保護的滙豐和中銀，也有不少客戶流失並過檔至富途，本港證券交易行業正式進入數碼世代。

富途的創辦人是騰訊（0700）的初始員工，這相信很多人都知道。建基於對互聯網的認識，及掌握到數碼營銷市場的大勢，富途的成功是可預測的。香港證券交易利錢甚少，行內人知之久矣，要賺錢，主要也是靠放數做「財仔」，亦即是孖展業務，才有利可圖。富途的計劃，和很多攻港的企業一樣，先不計成本搶佔客戶群，再發掘其他業務的商機從中謀利。時至今日，富途後發先至，無疑已成為孖展市場的龍頭，亦開設了新股暗盤交易，提供與耀才及輝立早已提供的服務。別人有的我一定有，別人沒有的我也有，富途的成功從來不是僥倖。

螞蟻收購耀才後，轉型至數碼券商與富途一較高下，這是合理的預期，但這條路卻不是說走就走。參考富途成功經驗的券商，香港多的是，不少也同樣有內地科網巨擘的身影，像新浪旗下的華盛、阿里前員工創立的微牛、小米（1810）有參股的老虎等，但富途至今仍未遇到任何有力的挑戰者。原因之一，是富途的交易介面及系統，真的持續改進，其他對手則只是「抄功課」，令富途客戶黏性甚高。有炒美股的都知道，富途收費絕不便宜，如果和IB盈透相比，更有不算少的差距；但對比IB繁複的介面，富途的操作介面由散戶角度出發，簡單易用，這就是獲得客戶守候的因素。

耀才也有令客戶守候的因素，就是提供較具溫度的服務、可打躉一整天的空間，令老客戶忠誠相待。然而耀才的形象，好聽說是具本土情懷，難聽點說就是Old-School，那類街市叫賣式的廣告，洗腦的效果確實做到了，但也成為了中環人茶餘飯後的笑料；那些送給客戶，大大隻字寫著「一世易發」的利是封，要派得出手也考驗面皮的厚度：還有以某大台男藝人作廣告代言人，令耀才也不其然沾上了那份大台味。

百貨應百客，耀才的目標客戶既然是年長的一群，這些營銷手法都正中目標，但卻與轉型成數碼券商產生衝突。究竟螞蟻要用多少時間才能洗底？不知道，甚至是想不想洗底也不知道，說不定螞蟻想擁抱銀髮市場呢？但可以舉一個例子是，同屬阿里系的雲鋒金融（0376），當年收購美國萬通改造成萬通保險後，歷經六年，至今仍無法打入新造標準保費的十大。只能說，併購、洗底、改組，如果真的有這個計劃，這條路就算不遙遠，也肯定不易走。

晚上駕著車，每次行經加士居道天橋落斜，耀才證券九龍總部那幾塊播著自己製作財經節目的熒光幕，觸目耀眼，彷彿照亮了整個油麻地。併購完成後，耀才還會有分行嗎？還會有實體廣告板的宣傳嗎？不知道。霓虹熄了，世界漸冷清，當紅眼睛幽幽看著這孤城的時候，只期望這故事尾聲，能更動聽。

羅仕揚