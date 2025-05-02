moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【羅仕揚專欄】螞蟻併耀才 洗底路遙遠

被稱為「香港最後一間華資大行」的耀才證券（1428），剛宣布被螞蟻旗下公司入主，隨即引發坊間無限遐想。甚麼通過耀才借殼將螞蟻上市、又或轉型與富途爭奪本港證券商一哥地位等，耀才股價仍水漲船高，短期內接連爆升，成為北水在五一黃金周暫停前的逆市奇葩。

然而，憧憬歸憧憬，事實還需時間驗證，特別是螞蟻借殼上市一說，筆者覺得吹水機會遠大於事實。螞蟻當年上市，被監管機構陣前叫停，之後更歷經以年計的整改。整改過後，就算坊間不時傳出螞蟻恢復上市進程，也一直只聞樓梯響。別說螞蟻，就連阿里（9988）一早說過的將業務一拆六，再將包括阿里雲和菜鳥等獨立上市，至今連一個成功個案都沒有，甚至CEO張勇也離任而去。可以說，螞蟻上市，或許已成為「有生之年系列」的都市傳說，阿爺不批准的事，怎會用一條借殼的橋就解決？

螞蟻購耀才，對耀才葉老闆來說，當然是好得不能再好的交易。作價雖然算不上是天價，但肯定是吸引的價錢。過去兩年港股表現慘不忍睹，到今年終於有起色，能夠成功把握看似仍有上升水位的時機放售，買家買得開心，賣家袋袋平安，做到真正皆大歡喜，十分考驗葉老闆的功力。當然，葉老闆「賣嘢」早有達成好Deal的記錄，特別是當年在喜愛夜蒲潮流最接近頂峰的時候，成功放售Magnum，逃過夜繽紛沒落的浪潮，這份眼光值得一讚。

對本港證券交易市場略有認識的，應該知道無論以交易量或交易宗數計，證券行從來幹不過銀行，特別是滙豐證券及中銀國際，即使銀行的收費或佣金明明遠高於證券行，死忠們或上了年紀的客戶，依然不介意以較高成本到感覺上較穩陣的銀行買賣股票。耀才在過去是少數能與銀行較勁的本港證券行，除了它是平佣始祖外，分行座落港九新界，給予客戶跟銀行同樣「穩陣」的感覺，亦是吸引要素之一。記憶所及，耀才最鼎盛之際，僅在觀塘的一街之隔，也有兩間分行，更是少數提供七天營業的證券行，提供了給散戶們傾談政經大勢、與客戶服務經理們增進感情的空間。

這一切在富途證券出現後產生變化。沒有經紀、沒有CS、沒有分行的全數碼型的證券行，富途不是先鋒。大家還記得一通證券嗎？一通當年以5元一單交易作招徠，成功吸引不少客戶開戶，筆者也曾經擁有過一通戶口，不過使用過它的交易系統後，便會發現除了便宜外，一通幾乎一無是處。簡陋設計的介面，我可以忍；市況淡靜時偶爾死機，我也可以忍，畢竟一單交易只收5元，也不期望可以有甚麼好服務；但港股急速變動的交易日，生死相搏，一通例牌有Delay，這如何忍得了？這也埋下了一通為何最終倒閉、鎩羽而歸的下場。

不過富途卻是另一回事，開宗名義一世免佣，已令多少港資證券行無法抗衡。大額的科研投入，簡潔整齊的使用介面，可供股民們談股論金的牛牛圈，甚少出現延誤或死機的系統，還有開戶的大額回贈，短短幾年已顛覆了整個香港證券交易市場。股民股齡降低，對數碼證券商的接受程度提高，加速了富途搶佔市場佔有率的速度。別說耀才，甚至連具護城河保護的滙豐和中銀，也有不少客戶流失並過檔至富途，本港證券交易行業正式進入數碼世代。

富途的創辦人是騰訊（0700）的初始員工，這相信很多人都知道。建基於對互聯網的認識，及掌握到數碼營銷市場的大勢，富途的成功是可預測的。香港證券交易利錢甚少，行內人知之久矣，要賺錢，主要也是靠放數做「財仔」，亦即是孖展業務，才有利可圖。富途的計劃，和很多攻港的企業一樣，先不計成本搶佔客戶群，再發掘其他業務的商機從中謀利。時至今日，富途後發先至，無疑已成為孖展市場的龍頭，亦開設了新股暗盤交易，提供與耀才及輝立早已提供的服務。別人有的我一定有，別人沒有的我也有，富途的成功從來不是僥倖。

螞蟻收購耀才後，轉型至數碼券商與富途一較高下，這是合理的預期，但這條路卻不是說走就走。參考富途成功經驗的券商，香港多的是，不少也同樣有內地科網巨擘的身影，像新浪旗下的華盛、阿里前員工創立的微牛、小米（1810）有參股的老虎等，但富途至今仍未遇到任何有力的挑戰者。原因之一，是富途的交易介面及系統，真的持續改進，其他對手則只是「抄功課」，令富途客戶黏性甚高。有炒美股的都知道，富途收費絕不便宜，如果和IB盈透相比，更有不算少的差距；但對比IB繁複的介面，富途的操作介面由散戶角度出發，簡單易用，這就是獲得客戶守候的因素。

耀才也有令客戶守候的因素，就是提供較具溫度的服務、可打躉一整天的空間，令老客戶忠誠相待。然而耀才的形象，好聽說是具本土情懷，難聽點說就是Old-School，那類街市叫賣式的廣告，洗腦的效果確實做到了，但也成為了中環人茶餘飯後的笑料；那些送給客戶，大大隻字寫著「一世易發」的利是封，要派得出手也考驗面皮的厚度：還有以某大台男藝人作廣告代言人，令耀才也不其然沾上了那份大台味。

百貨應百客，耀才的目標客戶既然是年長的一群，這些營銷手法都正中目標，但卻與轉型成數碼券商產生衝突。究竟螞蟻要用多少時間才能洗底？不知道，甚至是想不想洗底也不知道，說不定螞蟻想擁抱銀髮市場呢？但可以舉一個例子是，同屬阿里系的雲鋒金融（0376），當年收購美國萬通改造成萬通保險後，歷經六年，至今仍無法打入新造標準保費的十大。只能說，併購、洗底、改組，如果真的有這個計劃，這條路就算不遙遠，也肯定不易走。

晚上駕著車，每次行經加士居道天橋落斜，耀才證券九龍總部那幾塊播著自己製作財經節目的熒光幕，觸目耀眼，彷彿照亮了整個油麻地。併購完成後，耀才還會有分行嗎？還會有實體廣告板的宣傳嗎？不知道。霓虹熄了，世界漸冷清，當紅眼睛幽幽看著這孤城的時候，只期望這故事尾聲，能更動聽。

羅仕揚