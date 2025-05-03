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就業數據佳兼貿易戰緩和跡象現 美股三大指數齊升1% 標指九連升

關稅戰下，上月美國非農數據仍勝預期，再加上中美貿易戰有緩和跡象，市場信心受鼓舞，美股三大指數周五更齊升逾1%，連升4天，納指收報17977點，升1.51%。標指收報5686點，升1.47%，連漲九天，為最近21年來最長連漲天數，並正式抹去4月2日特朗普宣布關税以來的跌幅。道指收報41317點，升1.39%。

總計全周，納指累升1.5%，標指累升2.85%，及道指累升2.85%。

歐洲三大股市走強，英國富時100指數收報8596點，升99點，升幅1.17%。法國CAC指數收報7770點，升176點，升幅2.33%。德國DAX指數收報23086點，升589點，升幅2.62%。

個股方面，重磅科技股普遍上升，Tesla（美：TSLA）收升2.4%，Nvidia（美：NVDA）升2.6%，Meta (美：META）升4.3%，Alphabet（美：GOOGL）升1.7%，微軟（美：MSFT）升2.3%。

不過，周五公佈截至3月29日止第二季度整體業績的蘋果（美：AAPL），業績雖優於預期，惟大中華地區收入下降，且該公司預告，關稅將令公司本季成本增加9億美元（約70.2億港元）成本，而相關成本在未來幾季可能更高。消息嚇散市場，該公司股價重挫3.7%。

ADR港股比例指數收報22692點，升0.84%，夜期收報22597點，升0.77%，比現貨高水92點。中概股指數追升3.5%，收報7172點。預託價方面，騰訊（0700）折合港元收報487.8元，較港收市升1.66%。