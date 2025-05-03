關稅戰下，上月美國非農數據仍勝預期，再加上中美貿易戰有緩和跡象，市場信心受鼓舞，美股三大指數周五更齊升逾1%，連升4天，納指收報17977點，升1.51%。標指收報5686點，升1.47%，連漲九天，為最近21年來最長連漲天數，並正式抹去4月2日特朗普宣布關税以來的跌幅。道指收報41317點，升1.39%。