在巴郡股東會直播上,巴菲特在會議最後幾分鐘提出由現年62歲的Greg Abel接任行政總裁的事宜。巴菲特指出,巴郡在之後數月會舉行一次會議。巴郡將根據11位董事的意見採取行動,「我認為他們會一致贊成,這意味著Greg將在年底成為巴郡行政總裁」,他又形容自己會繼續「我仍然會在,並在某些情況下可能起作用(I will still hang around and could conceivably be useful in a few cases)」,「但最終決定權仍由Greg作出(but the final word would be what Greg said ),不論是資本決定或營運上」,自己只會在一些情況下幫忙。

巴菲特又在會議上批評,美國強硬的貿易政策,對全球其他國家課徵懲罰性關稅大錯特錯,但他未直接點名美國總統特朗普。

他強調,「貿易不應變成武器(Trade should not be a weapon)。我確實認為,如果世界其他地區變得更繁榮,我們並不會因此而受害,我們亦會變得更繁榮,而且會更感安全,各位的子女未來會感受到這點。」

他又呼籲,恢復建立在互利基礎上的建設性貿易關係,而不是零和競爭。

巴菲特又表示,貿易和關稅可能是一種「戰爭行為」,美國應尋求與全球其他國家貿易,彼此都該做自己最擅長的事。

他續指,「我認為設計一個只有少數國家說『哈哈哈,我們贏了』的世界並不是一個好主意。」,「在我看來,當 75 億人不太喜歡你,而 3 億人卻自鳴得意吹噓自己做得有多好時,這是一個巨大的錯誤。」