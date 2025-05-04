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股神巴菲特投資旗艦巴郡新CEO年底接任

據CNBC報道，94歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）在其投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）股東會上表示：認為「時機已到（the time has arrived)，年底該讓Greg(Greg Abel，巴郡副主席）成為公司的行政總裁」。

在巴郡股東會直播上，巴菲特在會議最後幾分鐘提出由現年62歲的Greg Abel接任行政總裁的事宜。巴菲特指出，巴郡在之後數月會舉行一次會議。巴郡將根據11位董事的意見採取行動，「我認為他們會一致贊成，這意味著Greg將在年底成為巴郡行政總裁」，他又形容自己會繼續「我仍然會在，並在某些情況下可能起作用（I will still hang around and could conceivably be useful in a few cases）」，「但最終決定權仍由Greg作出（but the final word would be what Greg said ），不論是資本決定或營運上」，自己只會在一些情況下幫忙。

巴菲特又在會議上批評，美國強硬的貿易政策，對全球其他國家課徵懲罰性關稅大錯特錯，但他未直接點名美國總統特朗普。

他強調，「貿易不應變成武器(Trade should not be a weapon)。我確實認為，如果世界其他地區變得更繁榮，我們並不會因此而受害，我們亦會變得更繁榮，而且會更感安全，各位的子女未來會感受到這點。」

他又呼籲，恢復建立在互利基礎上的建設性貿易關係，而不是零和競爭。

巴菲特又表示，貿易和關稅可能是一種「戰爭行為」，美國應尋求與全球其他國家貿易，彼此都該做自己最擅長的事。

他續指，「我認為設計一個只有少數國家說『哈哈哈，我們贏了』的世界並不是一個好主意。」，「在我看來，當 75 億人不太喜歡你，而 3 億人卻自鳴得意吹噓自己做得有多好時，這是一個巨大的錯誤。」