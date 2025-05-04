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陳茂波：續優化硬件、提升體驗 增強香港海濱魅力

財政司司長陳茂波在網誌表示，正值五一黃金周，訪港旅客量進一步增加。黃金周首兩天（5月1日及2日），共有近57萬名訪港旅客入境，其中來自內地的旅客接近49萬人次，較去年同期顯著增加31%，單是5月2日便有26萬7千人次的內地旅客，創疫後內地旅客單日入境人次新高。

陳茂波指，為承接持續增加的旅客量，我們在積極擴充硬件設施的同時，更重視提升每位訪客的旅遊體驗。這是塑造「香港品牌」的關鍵，也是既「旺丁」亦能「旺財」的路徑。

今年《財政預算案》提出，希望將紅磡站以南的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，營造新穎的娛樂、餐飲、休閒綜合體驗。總體規劃既有設在大廈高層的戶外刺激娛樂設施（例如空中步道、滑梯、滑索等），亦充分利用海岸提供遊艇設施和水上休閒活動，並結合岸上的零售、餐飲和娛樂配套。我們剛就紅磡站以南的臨海用地提出初步規劃構想，從娛樂體驗、水體運用及行人暢達度等多方面着手，將該處打造成海濱新地標。

未來會繼續透過「優化硬件」、「提升體驗」這兩大方向，全面增強香港各區海濱的魅力。其中，今年年初啟用的北角「東岸板道」便贏得不少市民及旅客的口碑。至於板道東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地等項目，亦會在今年相繼完成。

今年還會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，增設輕食飲品攤檔，讓遊人在欣賞維港美景的同時，享受更便捷舒適的休閒時光。

事實上，優化海濱的規劃並不限於維港兩岸。我們正在推動建設全長約 60公里的「活力環島長廊」。整條走廊把港島多個重要地標景點、歷史文化建築，以至優美的沙灘和郊野公園串連，形成一條獨特的遊覽路線。遊人可以徒步穿梭香港的城市和郊野、品味古今，深度感受這城市的豐富文化內涵和人文風情。環島長廊至今已完成八成的路段銜接，目標是在2027年底前駁通九成，以期於2031年底前基本完成餘下工程。

特區政府正全力推動「無處不旅遊」。積極提升硬件設施，同時增加承載力和優化旅遊體驗，這關乎到香港作為旅遊城市的競爭力，以及匯聚全球人才的大都會魅力，更是為了讓市民有更優質宜居的生活和休閒空間。

他指，香港擁有豐富多彩的魅力——維港兩岸的璀璨景致、中西薈萃的獨特文化、多元精緻的美酒佳餚、動靜皆宜的節慶盛事，以及風光明媚的自然景色，要更好利用這些自然和文化特質，打造更多值得一來再來的好去處、更多令人流連忘返的精彩體驗。