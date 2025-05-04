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內銀為首中資股派中期息 派息高峰提前第二季出現推升港元需求

中國為提振股市，要求上市公司加大分紅力度，據彭博報道，本港上市的中資企業即將提前迎來今年的分紅旺季，與往年集中在三季度不同，今年上半年的派息大幅增加，將有助於緩解人民幣在夏季面臨的集中購匯壓力。部分發放中期分紅的公司減少了期末分紅，其中銀行股是主要的分流因素。去年三季度以來共有8家銀行宣布了中期息，總額接近104億美元，這些銀行今年宣布的末期息總額則為105億美元，合計與2023年約210億美元的年度派息總額接近。

自中國公布提振股市的要求，加強投資者分紅預期，已有不少A、H股中資企業改為一年多次分紅，部分上市公司早在今年一季度已有分红方案，更有一批公司提前對2025年中期分红做了規劃和安排。

據彭博對企業年報匯總的數據顯示，截至4月30日，中資港股今年計畫於二季度進行的分紅總金額達361億美元，為彭博有數據以來的同期最高。而三季度計畫的派息總額僅為232億美元，即使考慮約86億美元還未確定時點的金額，三季度的分紅金額也較往年按年大幅下降。

該社指出，結合上年的數據觀察發現，一些分紅金額較大的企業已經於去年提前宣布中期分紅計畫，雖然之前四季度至一季度是相關資金跨境流出的淡季，但如今規模明顯攀升。淡季不淡、旺季不旺的「削峰填谷」 讓分紅派息在全年整體上顯得更為均衡，同時也使得換匯需求在各季分布更為均勻。

報道引述巴克萊銀行駐新加坡的外匯策略師張蒙指出，一季度的中期分紅提前釋放了後期需求，使得今年6-8月的分紅量可能少於前些年，對於匯率的壓力也會相應降低。這不僅意味著年中人民幣因分紅購匯的貶值壓力會下降，港元面臨的升值壓力也會有所降低。

而金管局在本月三日公布，入市承接60億美元沽盤，並向市場注資465.39億港元，為自2020年4月以來首次。當日金管局解釋指，近期港元偏強，主要是由於股票投資相關的港元需求有所增加，支持港元匯價，同時多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強。事件正正解釋在股市需度的帶動下，港匯為何近期走強。

報道又指出，去年年中以來，公佈中期分紅的中資港股明顯增多。根據彭博梳理的數據，去年四季度和今年一季度，中資港股的分紅總額分別合約170億和176億美元，均創出當季紀錄高位，主要由中期分紅構成。通常這些企業會於三季度公佈中期分紅計畫。