克而瑞預期，5月供應同按月齊降重回階段低位，不同能級城市迎「普降」行情，滬深杭蓉等熱點城市全面回調，供給約束愈發顯著。從供給結構來看，重點城市剛需、改善、高端佔比結構為37%、47%和16%，呈現出以改善為主，剛需為輔的供應結構。半數以上城市以主城為供應主力。

克而瑞指出，5月房企推盤積極性穩步回落，整體供給量較3月高點呈現出穩步回落態勢，土地對新房供給約束日益顯著：據CRIC調研，5月28個重點城市預計新增商品住宅供應面積567萬平方米，按月下降36%，按年下跌39%，前5月累計按年下降24%。

而分能級來看，一線穩步回調，單月按年及按月降幅均超4成，上海、深圳供應幾近停滯，僅北京同比持平去年。二線城市小幅回調，按年及按月跌幅顯著小於一線和三四線﹔三四線城市供應全線收縮，市場無明顯改善。

此外，克而瑞回顧，2025年一季度市場止跌企穩，對比歷年一季度30個典型城市新房和二手房成交總量規模，可以看出2025年基本處於6年來中值水平，2025年一季度一二手房成交面積達8204萬平方米，按年增長17%。