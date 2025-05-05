期油方面，紐約期油曾跌3.88%至每桶56.03美元，現跌2.4%至每桶56.88美元。倫敦布蘭特期油跌曾跌3.51%至每桶59.14美元，現跌1.83%至每桶60.17美元。

近期美國特朗普政府大打貿易戰引發市場對經濟衰退的擔憂，石油需求預期亦因此受壓。而再早前今年4月OPEC+作出5月額外增產決定後，油價在4月跌至四年新低，其中紐約期油更跌穿每桶60美元水平，但沙特仍推動OPEC+作出增產決定。有指沙特是次推動增產，目標可能包括與美國推動的新品種能源即頁岩氣打價格戰，同時懲罰沒有遵守產量協議的伊拉克及哈薩克。

石油大幅增產下，高盛料今年剩餘時間內布油均價為每桶60美元、紐約期油則為56美元/桶，較早前預測各自調降3美元。該行表示，儘管石油現貨基本面相對緊張，但高閒置產能和高衰退風險仍使油價面臨下行風險。該行還預期，7月OPEC+仍將增產約41萬桶原油。

另一邊廂，摩根士丹利亦於OPEC+公布最新增產決定後調降油價預測，預估布油均價在今年第3、第4季為每桶62.50美元，比先前的預測低5美元；大摩預期石油市場將出現更大規模的供過於求，料下半年今年全球石油市場供應過剩每日110萬桶，較早前預測多出40萬桶。

至於本輪油價承壓持續多久，ING集團指，關鍵在於推動OPEC+增產的沙特對原油相關收入下降的承壓能力，以及全球情勢的變化。該公司亦警告，OPEC+持續積極增產意味著石油過剩將被提前，導致市場在2025年全年都處於過剩狀態。