微信發表今年五一勞動節假期數據報告，指「北上消費的火熱不僅體現在大灣區」，數據顯示有不少港人前往長沙、成都、重慶、武漢等地消費，更已有港人北上至內蒙、黑龍江等地度假。

內地客來港方面，微信指內地用戶境外微信支付交易筆數按年增37%，其中旅客港澳跨境支付消費筆數則增42%，與此同時，本港的士微信支付收錢碼正在成為內地來港旅客乘車支付的重要方式，其中今年五一勞動節假期期間，內地用戶在港乘搭的士使用微信消費按年增643%

至於內需，微信指五一勞動節假期期間內需消費進一步提振，其中高鐵出行、公共交通、餐飲層面消費增幅靠前。期間，內地微信支付消費筆數按年增逾一成，微信支付餐飲行業交易筆數則升12.3%，其中蜜雪冰城、瑞幸咖啡、海底撈、霸王茶姬等內地本土餐飲品牌成為熱門餐飲消費選擇。全國微信支付消費熱度前五名則依次分別是廣州、北京、上海、成都、重慶。

微信小店今年年初推出「送禮物」功能，微信指，小店商品正成為用家送給親友的節日心意，並列舉數據指，五一期間微信小店訂單數按年增62%，其中送禮物品類中，手鏈、腳鏈等飾品訂單量按月增160%。