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美債息上升 息差擴闊 金龍指數、美股下跌 道指跌98點

美債息升至逾一周高，息差擴闊，美3個月10年期債息重返正息差，逾一周最闊。金龍指數、美股下跌。美股回軟，投資者憂慮貿易戰對經濟與企業盈利衝擊，美國總統特朗普稱可能在本周達成部分貿易協議，但他也暗示不會立即與中國達成協議。美國財長貝森特稱，與中國的貿易談判未來幾周可能取得實質性進展。

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花旗CEO表示，經濟信號矛盾導致聯儲局決策難度加大，如關稅稅率達到25%或更高，會產生更大實質性影響

道瓊斯工業平均指數收跌98點，跌幅0.24%，報41218點。標普500指數收跌36點，跌幅0.64%，報5650點。納斯達克綜合指數收跌133點，或0.75%，報17844點。

高盛跌1.16%，報559.56美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累40點，而聯合健康升1.22%，報404.81元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報198.89元，跌3.14%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報164.21元，升0.1%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.35元，跌1.91%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報599.27元，升0.37%，英偉達(美：NVDA)收市報113.82元，跌0.59%，微軟(美：MSFT)收市報436.17元，升0.2%，Tesla (美：TSLA)收市報280.26元，跌2.41%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.17%，報537點。德國DAX指數收漲1.12%，報23344點；法國CAC 40指數跌0.55%，報7727點；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數收跌0.04%，報7169點。

美國2年期債息曾升最多0.81%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為3.89%。高見3.855厘，是4月23日3.8729厘後最高。收市報3.8323厘，是4月23日後收市新高，當日報3.8709厘。連升3日，累計升0.2295厘，對上一次連升3日是2024年12月11日。

美國10年期債息曾升最多1.4%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為2.66%。高見4.3687厘，是4月24日4.3714厘後最高。收市報4.3433厘，是4月23日後收市新高，當日報4.3812厘。連升3日，累計升0.1813厘，對上一次連升3日是4月21日。

美2年期10年期債息差，曾擴闊至52.404基點，是5月2日53.051基點後最闊。收市報50.695基點，是5月1日後收市新高，當日報51.482基點。

美3個月10年期債息差曾擴闊至4.914基點，是4月24日5.099基點後最闊。收市報2.115基點，是4月23日後收市新高，當日報5.902基點。連升3日，累計升15.029基點，對上一次連升3日是4月21日。

金龍指數曾跌最多1.23%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見7083.86點，是5月1日6913.32點後最低。收市報7169.79點，是5月1日後收市新低，當日報6929.49點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月22日。

道指曾跌最多0.61%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.93%。低見41063.44點，是5月2日40960.42點後最低。收市報41218.83點，是5月1日後收市新低，當日報40752.96點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月25日。

標指曾跌最多0.92%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.29%。低見5634.48點，是5月1日5597.35點後最低。收市報5650.38點，是5月1日後收市新低，當日報5604.14點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是5月1日。納指曾跌最多1.03%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.87%。低見17792.08點，是5月1日17688.11點後最低。收市報17844.24點，是5月1日後收市新低，當日報17710.74點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月30日。