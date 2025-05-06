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港股ADR升174點 夜期高水92點 美期亞股普遍向下

美股向下，港股ADR升174點或0.77%，報22679點，即月恒指夜期升174點，報22597點，夜期高水92點。

個股ADR個別發展，騰訊（0700）ADR跌0.48%，折合報493.26元；阿里巴巴（9988）升0.64%，折合報122.62元；美團（3690）跌0.37%，折合報133.7元；匯控（0005）升0.3%，折合報87.86元；建行（0939）升0%，折合報6.39元。

道期現升0.002%；標期現跌0.1%；納期現跌0.28%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.14%。

VIX指數隔晚升4.23%或0.96點，報23.64點。

紐油現升0.07%或0.03美元，報57.17美元；布油現升0.06%或0.04美元，報60.27美元；金價現跌0.22%或7.36美元，報3326.76美元；LME 銅期貨隔晚升1.73%或159.5美元，報9365.5美元。比特幣現升0.22%或214.51美元，報94454.89美元；美國10年期債息現升0.81%或0.035厘，報4.3433厘。

今日焦點股份可留意：

匯控（0005）艾橋智：港地產貸款中期不會重大影響信貸撥備，對香港前景有信心。

小鵬汽車（9868）4月交付3.5萬輛升2.7倍，連續6個月交付量破3萬輛。

渣打（2888）：去年與美國企業相關收入佔CIB業務收入7%。高盛：渣打首季業績勝預期，將今年每股盈利預測上調6%。

 

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