恒指今早高開71點或0.32%，報22576點，大市成交金額43億元；國指今早低開8點或0.11%，報8222點。恒生科技指數開市報5243點，跌0.02%。上升股份比例為12.16%，下跌為7.82%，無升跌為80%。
藍籌38隻升，31隻下跌，14隻無升跌。友邦（1299）升3.81%，報61.35元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.9%，報23.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，12隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報53.6元，升1.61%；跌幅最大的是美的集團（0300）開市報73元，跌2.47%。
恒指上試50天線(22801.95點)。科指10天線(5037.8點)升近100天線(5039.8點)。
復星（0656）1.9億歐元向葡萄牙央行出售物業。開市報4.12元，跌1.9%。
獅騰控股（2562）與字節跳動旗下達成戰略合作 擴展企業AI應用市場。開市報19.68元，升2.18%。
匯控（0005）艾橋智：港地產貸款中期不會重大影響信貸撥備，對香港前景有信心。開市報87.1元，升1.04%。
小鵬汽車（9868）4月交付3.5萬輛升2.7倍，連續6個月交付量破3萬輛。開市報77.6元，跌0.13%。
渣打（2888）：去年與美國企業相關收入佔CIB業務收入7%。高盛：渣打首季業績勝預期，將今年每股盈利預測上調6%。開市報114.9元，升1.14%。
破頂股包括，東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3元，開市報3元，升100%；煤氣（0003）創52周高，見7.07元，開市報7.07元，升0.57%；香港中華煤氣（0003）創52周高，見7.07元，開市報7.07元，升0.57%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.19元，開市報5.19元，無升跌；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，開市報1.15元，升0.88%；中國食品（0506）創52周高，見3.16元，開市報3.16元，升1.61%；山東墨龍（0568）創52周高，見2元，開市報2元，升14.94%；金朝陽集團（0878）創52周高，見8.24元，開市報8.24元，升0.37%；日清食品（1475）創52周高，見6.78元，開市報6.78元，升0.59%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，無升跌；保誠（2378）創52周高，見84.8元，開市報84.8元，升0.18%；香港電訊－ＳＳ（6823）創52周高，見11.1元，開市報11.1元，升0.73%；捷利交易寶（8017）創52周高，見0.45元，開市報0.45元，升1.12%。
破頂指數成份股包括，煤氣（0003）創52周高，見7.07元，開市報7.07元，升0.57%。
異動股
上升異動股，包括，東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3元，開市報3元，升100%；山東墨龍（0568）創52周高，見2元，開市報2元，升14.94%；瑞和數智（3680）開市報0.425元，升14.86%；天業節水（0840）開市報0.176元，升14.29%；松景科技（1079）開市報0.065元，升14.04%；龍皇集團（8493）開市報0.068元，升13.33%；首控集團（1269）開市報0.036元，升12.5%；陽光１００中國（2608）開市報0.011元，升10%；北青傳媒（1000）開市報0.435元，升8.75%；火山邑動國際控股（1715）開市報0.285元，升8.57%。
下跌異動股，包括，中國北大荒（0039）開市報0.105元，跌11.76%；中證國際（0943）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；美中嘉和（2453）開市報7.02元，跌8.24%；滄港鐵路（2169）開市報1.4元，跌7.89%；中國通商集團（1719）開市報0.485元，跌6.73%；連連數字（2598）開市報7元，跌6.54%；奇士達（6918）開市報0.116元，跌5.69%；海昌海洋公園（2255）開市報0.69元，跌5.48%；思派健康（0314）開市報4.65元，跌5.1%；綠景中國地產（0095）開市報0.237元，跌4.82%。
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