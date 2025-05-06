第二季初，服務業擴張步伐減弱，主因新接業務量受最近關稅影響而增速放緩。企業樂觀度下滑至2020年2月後的最低點，降至該項調查數據的歷史次低點(始於2005年11月)，用工數量繼續下降。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，市場未來前景不明，企業和居民樂觀預期不夠，培育內需難度增加。中美關稅博弈仍在進行中，對經濟的負面效果將在今年二三季度逐步顯現，政策對此要有充分準備，並適度靠前發力。

報告內容：

2025年第二季初，中國服務業擴張步伐減弱，原因主要在於新接業務量增速放緩，後者受最近關稅動態影響，僅有輕微增長。企業樂觀度下滑至2020年2月後的最低點，用工數量繼續下降。另外，儘管4月份成本漲幅加劇，但出於對銷售前景的憂慮，服務業企業繼續下調銷售價格。

4月份，財新中國通用服務業經營活動指數(經季節性調整)錄得 50.7，低於3月份(51.9)。目前指數已連續28個月保持在50.0臨界值上方，顯示中國服務業活動持續擴張，但當月增速放緩，在去年9月後為最低。

服務業活動擴張放緩，折射新業務的趨勢。據反映，4月份關稅屢變，貨貿受擾，給部分服務業企業帶來負面影響，導致新接業務總量的增速降至28個月來最低點。新增出口業務量僅有輕微增長，部分企業反映外需改善，主要是得益於旅游業增長。

由於擔心貿易政策變化會帶來負面衝擊，4月份服務業界信心度走低，企業樂觀度降至該項調查數據的歷史次低點(始於2005年11月)。不過，企業仍普遍預期，新的營銷計劃和效率的提升，將有助推動未來12個月的經營活動增長。

4月份，出於成本考慮，中國服務業企業連續第二個月壓縮用工規模。銷售進一步回升，加上圍繞關稅的不確定因素，服務業積壓工作量在4個月來首次出現上升。

價格方面，平均投入成本在4月份繼續上升。據反映，雖然用工下降，但薪酬成本上升是推高經營費用的主要因素，此外原料價格也有上漲。自1月份之後，當月投入成本的升幅雖最為顯著，但仍低於歷史均值。

儘管成本上揚，中國服務業企業仍然連續第三個月降低平均銷售價格。由於市場競爭加劇，企業普遍提供折扣和降價，以支持銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆評論中國通用服務業PMI數據時表示，2025年4月，財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得50.7，較前月下降1.2個百分點，繼續維持在榮枯線之上，但指數錄得去年10月以來的新低。

王喆表示，服務業供求擴張減速。服務市場條件改善，但受中美貿易摩擦影響改善幅度有限。服務業經營活動指數和新訂單指數均連續第28個月高於榮枯線，不過前者按月大幅下降，後者更是錄得這28個月中的最低值。國外游客旅游觀光仍是服務業出口亮點，服務業新出口訂單指數略高於榮枯線。

王喆表示，服務業就業繼續維持低迷。服務業就業指數連續第二個月也是過去五個月中第四次落於收縮區間，服務業企業出於壓縮成本考慮減少用工。就業的持續下降也增加了積壓工作量，積壓工作指數2025年以來首次高於榮枯線。

王喆表示，服務業價格倒掛。部分原材料價格上漲，工資也有上浮，企業投入品價格連續第二個月上升。市場需求不振，服務業企業仍通過降價促銷應對市場競爭，服務業收費價格指數連續第三個月錄得榮枯線下。

王喆表示，服務業市場樂觀情緒降至低點。服務業企業對於關稅的影響較為憂慮，整體情緒雖維持樂觀，但經營預期指數降至歷史第二低點，僅高於新冠疫情爆發的 2020 年 2 月。

綜合指數方面，綜合指數是製造業和服務業指數的相應加權平均值。權重值依據官方GDP數據，反映製造業和服務業的相關規模。中國綜合產出指數是製造業產出指數和服務業經營活動指數的加權平均值。

4月份，綜合產出指數從3月份的 51.8 降至51.1，顯示生產經營活動的增速放緩至3個月低點。月內製造業與服務業的產出皆增速放緩。

4月份數據還顯示，新業務量整體也放緩了擴張步伐，增速為7個月來最弱，當中新接出口業務量重陷收縮。企業對經營前景的樂觀度整體下降至2012年4月該項調查開始以來的最低點，用工規模也受此影響而進一步收縮。

價格方面，平均投入成本在上月回落的基礎上出現回升，但銷售價格則連續第五個月錄得下降，製造業和服務業的銷售價格皆降。

王喆評論中國通用綜合 PMI® 數據時表示，2025年4月，財新中國綜合 PMI 錄得 51.1，較前月下降0.7個百分點，連續第 18 個月高於榮枯線。中美貿易摩擦影響之下，製造業和服務業供需改善幅度放緩，製造業出口壓力較大。

王喆表示，就業收縮；平均成本略有上漲但銷售價格持續低迷，盈利壓力增加。值得注意的是，製造業和服務業生產經營預期指數分別降至史上第三和第二低位，綜合預期指數錄得史上新低，市場對於未來經濟樂觀預期不足。

王喆表示，今年第一季度國民經濟開局良好，主要宏觀指標高於市場預期，顯示前期增量存量政策效果依舊明顯。

王喆表示，不過，當前經濟發展不利因素仍然較多，尤其是外部貿易環境的不確定性對企業影響較大。

王喆表示，市場未來前景不明，企業和居民樂觀預期不夠，培育內需難度增加。中美關稅博弈仍在進行中，對經濟的負面效果將在今年二三季度逐步顯現，政策對此要有充分準備，並適度靠前發力。

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