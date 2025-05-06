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中間價抑制亞幣過度升值 在岸人民幣補升 創逾一個月最強

假期後復市，在岸人民幣曾升值至7.2318元，是3月20日7.2252元後最強。今早，人民幣中間價僅小幅調強，反映央行維持匯率穩定意願，市場認為，中間價持穩料抑制亞幣過度升值。

在岸人民幣曾升值最多0.54%，是1月24日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.67%。升值至7.2318元，是3月20日7.2252元後最強。現報7.234元，跌0.51%。連續升值4日，累計升值0.0535元，對上一次連續升值4日是1月21日。

離岸人民幣曾貶值最多0.47%，是4月14日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.52%。貶值至7.2352元，是5月2日7.2808元後最弱。現報7.229元，貶值0.39%。

今早，人民幣兌美元中間價微調強6個點至7.2008元，是4月7日後最強，較市場預測均值偏強幅度繼續收窄，收窄457點子，是2024年11月20日後最窄，當日報439點子。

彭博社報道，澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh稱，「監管層似乎不希望中間價大幅升值，並樂於將其維持在7.20元弱方」，如果央行不希望人民幣走強，那麼這將防止其他亞幣過度升值，因為否則的話它們相對於人民幣的匯率將變得過高。

報道稱，周二亞洲早盤時G-10貨幣全線下跌，亞幣也多偏弱，台幣走勢震盪。「五一」期間亞幣表現強勢，台幣更是狂飈逾6%，引發央行入場調節，港元則連續兩天觸及交易區間強方，香港金管局賣出創紀錄的本幣以捍衛聯繫匯率制度。

4月末時，隨著美元走弱、人民幣中間價連續調強，市場客盤結匯力道開始增強，中資大行也開始不時在市場中大量買入美元，對人民幣強勁升值形成阻力。二季度時香港上市中資企業也將迎來分紅購匯旺季，不過今年這一因素形成的貶值壓力料小於往年。

中金外匯報告稱，「5月初中美關稅爭端緩和的預期提升，人民幣匯率重新開始向中間價方向回歸」，5月人民幣匯率的主要驅動因素包括美元指數走向及關稅談判預期，有望呈溫和偏強。

 

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