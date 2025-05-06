港元現報7.751元貶值9點子，曾貶值最多18點子，報7.7519元，亦曾升值最多3點子，報7.7498元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌88.61點子至3.41393%，是4月22日後最低；1星期HIBOR跌58.21點子至3.51786%，是4月23日後最低；2星期HIBOR跌46.19點子至3.61107%，是4月22日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌27.28點子至3.74119%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌23.09點子至3.81911%，是2022年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌21.6點子至3.85488%，是2022年9月13日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增41.09億元，至總數19868.92億元，是2月3日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增38.5億元，至總數6150.05億元，是2月7日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.11億元，較再上一日減4.95億元，總結餘是4月29日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.59億元，至總數13140.72億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減37.29億元，至總數11948.27億元，是2024年11月5日後最低。

總結餘變動原因

上日退還貼現窗拆出資金4.95億元。

美匯美息

美元指數現報99.883升值0.052點或0.05%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.33154%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3479%，終止連續2日擴闊，利差是2025年4月29日後最窄，當日差距為-0.2557%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2025年4月22日，當日利差報-0.7224%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌5.8點子至1.702%，是4月29日後最低；1星期Shibor跌5.5點子至1.707%，是4月27日後最低；2星期Shibor跌4.4點子至1.737%，是4月17日後最低；1個月期Shibor跌1.1點子至1.732%，是2月14日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.2點子至1.757%，是2月14日後最低；6個月期Shibor跌0.2點子至1.757%，是2月14日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.765%，是2月14日後最低。

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