moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩周低 Shibor全線向下

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌32.86點子至3.65506%，是4月22日後最低，當日報3.60101%。對上一次由升轉跌是4月30日，當日拆息報3.95333%。

港元現報7.751元貶值9點子，曾貶值最多18點子，報7.7519元，亦曾升值最多3點子，報7.7498元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌88.61點子至3.41393%，是4月22日後最低；1星期HIBOR跌58.21點子至3.51786%，是4月23日後最低；2星期HIBOR跌46.19點子至3.61107%，是4月22日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌27.28點子至3.74119%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌23.09點子至3.81911%，是2022年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌21.6點子至3.85488%，是2022年9月13日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增41.09億元，至總數19868.92億元，是2月3日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增38.5億元，至總數6150.05億元，是2月7日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.11億元，較再上一日減4.95億元，總結餘是4月29日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.59億元，至總數13140.72億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減37.29億元，至總數11948.27億元，是2024年11月5日後最低。

總結餘變動原因

上日退還貼現窗拆出資金4.95億元。

美匯美息

美元指數現報99.883升值0.052點或0.05%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.33154%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3479%，終止連續2日擴闊，利差是2025年4月29日後最窄，當日差距為-0.2557%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2025年4月22日，當日利差報-0.7224%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌5.8點子至1.702%，是4月29日後最低；1星期Shibor跌5.5點子至1.707%，是4月27日後最低；2星期Shibor跌4.4點子至1.737%，是4月17日後最低；1個月期Shibor跌1.1點子至1.732%，是2月14日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.2點子至1.757%，是2月14日後最低；6個月期Shibor跌0.2點子至1.757%，是2月14日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.765%，是2月14日後最低。

 

其他報道

據報逾40間A股公司擬赴港上市

寧德時代據報評估投資者對其港招股認購意向 此前傳籌最少390億元

央視：中國「五一」假期國內遊客出遊總花費按年增長8.0%

羅兵咸永道將在美國裁員約1500人

中間價抑制亞幣過度升值 在岸人民幣補升 創逾一個月最強

財新中國4月服務業PMI跌至50.7 遜預期 企業樂觀度跌至史上次低

滬深三大指數高開 人行淨回籠6820億元人幣

恒指高開71點 科指跌0.02% 友邦升3% 美的跌2%

復星1.9億歐元向葡萄牙央行出售物業

獅騰控股與字節跳動旗下達成戰略合作 擴展企業AI應用市場

港股ADR升174點 夜期高水92點 美期亞股普遍向下

美債息上升 息差擴闊 金龍指數、美股下跌 道指跌98點

金管局再度入市注入605億港元