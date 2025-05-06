恒指今早高開71點，高位升197點，低位跌55點，高低波幅253點。上升股份比例為29.7%，下跌為27.36%，無升跌為42.93%。

恒指半日升154點或0.69%，報22658點，大市成交金額1244億元；國指升19點或0.23%，報8250點。恒生科技指數收報5238點，跌0.1%。

藍籌股成交金額531.59億元，佔大市成交42.73%；科指成份股成交金額343.88億元，佔大市成交27.64%；國指成份股成交金額449.92億元，佔大市成交36.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.69億元人民幣，相當於約0.74億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.4%，至130.49億元，佔大市成交10.48%。牛熊證成交金額63.26億元，減少16.81%；窩輪成交金額67.22億元，減少9.91%。

藍籌47隻升，36隻下跌，0隻無升跌。金沙中國（1928）升6.34%，收報15.1元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌4.99%，收報5.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報138.5元，升4.53%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報29.7元，跌6.6%。

恒指上試50天線(22803.59點)。科指10天線(5037.39點)升近100天線(5039.76點)。

北水南下合計淨流入45.86億元，較上日減少18.65%，連續第2日流入，累計流入102.23億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）542.09億元，較上日減39.36%，佔香港市場成交額由上日的33.42%減至21.77%。

復星（0656）1.9億歐元向葡萄牙央行出售物業。收報4.12元，跌1.9%。

獅騰控股（2562）與字節跳動旗下達成戰略合作 擴展企業AI應用市場。收報18.52元，跌3.84%。

匯控（0005）艾橋智：港地產貸款中期不會重大影響信貸撥備，對香港前景有信心。收報87.25元，升1.22%。

小鵬汽車（9868）4月交付3.5萬輛升2.7倍，連續6個月交付量破3萬輛。收報75.6元，跌2.7%。

渣打（2888）：去年與美國企業相關收入佔CIB業務收入7%。高盛：渣打首季業績勝預期，將今年每股盈利預測上調6%。收報112.8元，跌0.7%。

破頂股表現

破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見8.48元，收報8.48元，升19.77%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.68元，收報2.59元，跌1.52%；東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3.18元，收報1.48元，跌1.33%；巨子生物（2367）創上市新高，見83.35元，收報80.7元，升0.25%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.71元，收報5.32元，跌3.27%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見30.4元，收報30.25元，升1.51%；古茗（1364）創上市新高，見27.45元，收報26.3元，升1.94%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見69.98元，收報69.98元，升1.42%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1096.15元，收報1095.8元，跌0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1182.4元，收報1181.85元，升0.03%；安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見55.2元，收報55.14元，升0.07%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.3元，收報5.3元，升2.12%；達力集團（0029）創52周高，見14.56元，收報14.46元，升0.98%；第一太平（0142）創52周高，見5.85元，收報5.72元，跌0.17%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.475元，收報0.46元，無升跌；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，收報1.15元，升0.88%；北京控股（0392）創52周高，見31.7元，收報31.6元，升2.6%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見32.65元，收報32.55元，升2.36%；煤氣（0003）創52周高，見7.17元，收報7.09元，升0.85%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39元，收報37.45元，跌2.22%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括瀛晟科學（0209）低見0.145元，收報0.145元，跌8.23%；高鵬礦業（2212）低見0.059元，收報0.066元，無升跌；中國金典集團（8281）低見0.051元，收報0.051元，跌20.31%；東莞農商銀行（9889）低見3.17元，收報3.17元，跌1.55%。

創52周低，其中包括，INTL GENIUS（0033）低見1.58元，收報1.65元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.142元，收報0.142元，跌1.39%；建業實業（0216）低見0.57元，收報0.57元，跌6.56%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；CMON（1792）低見0.018元，收報0.018元，無升跌；寶勝國際（3813）低見0.46元，收報0.46元，跌2.13%；VICON HOLDINGS（3878）低見0.174元，收報0.175元，跌2.23%。

異動股

上升異動股，包括，山東墨龍（0568）創52周高，見2.75元，收報2.62元，升50.57%；瑞和數智（3680）收報0.54元，升45.95%；毅德國際（1396）收報2.27元，升35.12%；佳華百貨控股（0602）收報0.048元，升26.32%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）收報2.23元，升23.89%；新華通訊頻媒（0309）收報0.048元，升23.08%；找鋼集團（6676）收報4.83元，升21.05%；富譽控股（8269）收報0.07元，升20.69%；恒鼎實業（1393）收報0.065元，升20.37%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見8.48元，收報8.48元，升19.77%。

下跌異動股，包括，中國金典集團（8281）創上市新低，見0.051元，收報0.051元，跌20.31%；莊皇集團公司（8501）收報0.255元，跌19.05%；連連數字（2598）收報6.16元，跌17.76%；象興國際（1732）收報0.097元，跌16.38%；弘陽地產（1996）收報0.048元，跌15.79%；豐展控股（1826）收報0.054元，跌15.63%；龍翼航空科技（0918）收報0.59元，跌14.49%；綠源集團控股（2451）收報6元，跌14.29%；中國口腔產業（8406）收報0.071元，跌13.41%；僑洋國際控股（8070）收報0.39元，跌13.33%；中國恒有源集團（8128）收報0.038元，跌11.63%。

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