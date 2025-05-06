報道引述消息指，摩根大通在簽署正式授權之前放棄這筆交易。報道引述消息指，其他一些國際銀行也不願進行這項交易。

大型股票銷售通常包括擔任顧問、承銷商或類似角色的全球銀行。例如，當代新能源科技有限公司可能以50億美元的價格上市，由美國銀行和摩根大通擔任主承銷商。

奇瑞是中國最大的汽車出口商之一，由於未上市而成為眾多汽車出口商中的罕見企業，該公司正與中金、華泰證券和廣發證券合作，作為其上市的聯席保薦人。

報道指，一些美國銀行在交易方面也更加挑剔，以保護利潤並避免與可能在美國制裁的市場有業務往來的公司建立聯繫。奇瑞是俄羅斯最暢銷的汽車品牌之一，填補了俄羅斯入侵烏克蘭後全球製造商留下的空白。

奇瑞沒有回應有關IPO計劃的評論請求。摩根大通拒絕發表評論。

奇瑞是奇瑞控股集團有限公司的重要資產，該集團也涉足金融服務和房地產。該公司表示將縮減在俄羅斯的業務以減輕制裁風險。該公司也在招股說明書中表示，自去年年底以來，與受制裁的古巴和伊朗的銷售已經停止。

報道引述消息指，有關香港IPO的討論仍在進行中，規模和時間等細節可能會發生變化，由於涉及私人事務，知情人士要求匿名。

土耳其工業部3月宣布，作為海外擴張的一部分，奇瑞計劃與當地合作伙伴在土耳其投資 10 億美元建立一座電動車工廠，目標是年產能達到20萬輛。奇瑞成立於1997 年，旗下擁有奇瑞、捷途、星途、iCar 和 Luxeed 等品牌車。

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