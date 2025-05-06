moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

ACCA推出報税秘笈「ChatACCA」解答熱門報税問題

報税季節來臨，ACCA（特許公認會計師公會）香港分會宣布，推出全新「ChatACCA」系列影片， ACCA香港分會會長何家輝、副會長鄭傑燊、以及兩位税務委員會聯席主席尹佩儀和陳麗娟化身「AI」（ACCA Intelligence），解答有關報税的熱門問題，税務局局長陳施維更粉墨登場，現身講解網上報税的服務及好處。

「ChatACCA」系列合共9條有關報税影片，於2025年5月5日起於ACCA官方社交平台上架，內容涵蓋強積金和延期年金扣税、自願醫保扣税、租金扣税、自媒體報税和扣税、轉業和創業報税等。

ACCA指出，由於現時越來越多人開始參與自媒體工作，系列影片的其中一條主題，便圍繞自媒體工作者的報税和扣税安排。自媒體工作者即使沒有收入，仍然應該將相關情況報告税務局；如果有一定收入，但營運過程中需要大量支出，例如交通費、器材費，又或者自費飲食片及自費旅遊特輯等，便要保留相關收據，證明支出，在報税時以合理方式扣減成本。

此外，税務局局長陳施維現身「ChatACCA」系列影片，為市民講解「税務易」平台報税方式，從系統自動預填資料、暫存報税表、預估應繳薪俸税税款及自動獲延期提交報税表一個月等，一步步拆解網上報税的便利優勢。

其他報道

恒指半日升154點 科指跌0.1% 金沙升6% 蔚來跌6%

滬深三大指數半日向上 滬指升0.94%

寧德時代尋求10億美元貸款 用於擴大印尼工廠

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩周低 Shibor全線向下

據報逾40間A股公司擬赴港上市

寧德時代據報評估投資者對其港招股認購意向 此前傳籌最少390億元

央視：中國「五一」假期國內遊客出遊總花費按年增長8.0%

羅兵咸永道將在美國裁員約1500人

中間價抑制亞幣過度升值 在岸人民幣補升 創逾一個月最強

財新中國4月服務業PMI跌至50.7 遜預期 企業樂觀度跌至史上次低

滬深三大指數高開 人行淨回籠6820億元人幣

恒指高開71點 科指跌0.02% 友邦升3% 美的跌2%

復星1.9億歐元向葡萄牙央行出售物業

獅騰控股與字節跳動旗下達成戰略合作 擴展企業AI應用市場

港股ADR升174點 夜期高水92點 美期亞股普遍向下

美債息上升 息差擴闊 金龍指數、美股下跌 道指跌98點

金管局再度入市注入605億港元

 