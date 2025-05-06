報税季節來臨，ACCA（特許公認會計師公會）香港分會宣布，推出全新「ChatACCA」系列影片， ACCA香港分會會長何家輝、副會長鄭傑燊、以及兩位税務委員會聯席主席尹佩儀和陳麗娟化身「AI」（ACCA Intelligence），解答有關報税的熱門問題，税務局局長陳施維更粉墨登場，現身講解網上報税的服務及好處。
「ChatACCA」系列合共9條有關報税影片，於2025年5月5日起於ACCA官方社交平台上架，內容涵蓋強積金和延期年金扣税、自願醫保扣税、租金扣税、自媒體報税和扣税、轉業和創業報税等。
ACCA指出，由於現時越來越多人開始參與自媒體工作，系列影片的其中一條主題，便圍繞自媒體工作者的報税和扣税安排。自媒體工作者即使沒有收入，仍然應該將相關情況報告税務局；如果有一定收入，但營運過程中需要大量支出，例如交通費、器材費，又或者自費飲食片及自費旅遊特輯等，便要保留相關收據，證明支出，在報税時以合理方式扣減成本。
此外，税務局局長陳施維現身「ChatACCA」系列影片，為市民講解「税務易」平台報税方式，從系統自動預填資料、暫存報税表、預估應繳薪俸税税款及自動獲延期提交報税表一個月等，一步步拆解網上報税的便利優勢。
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