券商嘉信理財（Charles Schwab）宣布，於香港推出交易方案「嘉信理財投資主題」，讓投資者根據個人興趣和目標研究、訂製和投資於45個主題，最低投資金額為 250美元，交易佣金全免，且不收取任何平台使用費。
該行表示，「嘉信理財投資主題」最初於2023年在美國推出，涵蓋人工智慧、電動車、區塊鏈、可再生能源和大數據等投資主題。方案運用專有演算法，透過掃描數百萬份包括專利、臨床試驗和監管等公共文件，識別與特定投資主題一致的公司，並篩選最多25隻美股組成一個特定投資主題。該系統利用自然語言處理技術，快速評估數千個數據點，判斷其與特定投資主題的關聯性，從而在數秒內完成投資者本來需時數天才能手動完成的工作。
美國市場是不少香港投資者的主要海外投資目的地。然而，嘉信理財指出，該市場或會顯得難以駕馭，而是次於香港推出「嘉信理財投資主題」內建的專有研究系統能識別可行的投資趨勢，並篩選與主題相關的公司，賦能香港投資者選擇與其興趣和目標相符的主題，繼而投資於系統精選的相關股票。
嘉信理財香港業務拓展總監陳雪心表示，上述交易方案旨在簡化投資過程，幫助投資者根據個人的愛好、價值觀和興趣做出明智的投資決定。「嘉信理財投資主題」讓香港投資者以低至250美元的投資金額駕馭美國市場，簡單且無縫地投資在他們關心的理念和行業。我們希望利用嘉信理財專有的演算法和全面的研究能力，結合專家市場見解和教育資源，賦能投資者實現其財務目標。
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