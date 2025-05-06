moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

嘉信理財推美股「投資主題」服務 最低投資額250美元起交易佣金全免

券商嘉信理財（Charles Schwab）宣布，於香港推出交易方案「嘉信理財投資主題」，讓投資者根據個人興趣和目標研究、訂製和投資於45個主題，最低投資金額為 250美元，交易佣金全免，且不收取任何平台使用費。  

該行表示，「嘉信理財投資主題」最初於2023年在美國推出，涵蓋人工智慧、電動車、區塊鏈、可再生能源和大數據等投資主題。方案運用專有演算法，透過掃描數百萬份包括專利、臨床試驗和監管等公共文件，識別與特定投資主題一致的公司，並篩選最多25隻美股組成一個特定投資主題。該系統利用自然語言處理技術，快速評估數千個數據點，判斷其與特定投資主題的關聯性，從而在數秒內完成投資者本來需時數天才能手動完成的工作。

美國市場是不少香港投資者的主要海外投資目的地。然而，嘉信理財指出，該市場或會顯得難以駕馭，而是次於香港推出「嘉信理財投資主題」內建的專有研究系統能識別可行的投資趨勢，並篩選與主題相關的公司，賦能香港投資者選擇與其興趣和目標相符的主題，繼而投資於系統精選的相關股票。 

嘉信理財香港業務拓展總監陳雪心表示，上述交易方案旨在簡化投資過程，幫助投資者根據個人的愛好、價值觀和興趣做出明智的投資決定。「嘉信理財投資主題」讓香港投資者以低至250美元的投資金額駕馭美國市場，簡單且無縫地投資在他們關心的理念和行業。我們希望利用嘉信理財專有的演算法和全面的研究能力，結合專家市場見解和教育資源，賦能投資者實現其財務目標。

其他報道

正榮地產下午短暫停牌 暫未悉因

【有片：埋身擊】恒指進一步反彈 後市走勢要視乎50天線

宜明昂科委任Weihai He為首席業務官

ACCA推出報税秘笈「ChatACCA」解答熱門報税問題

奇瑞擬來港上市無外資行參與 為俄羅斯最暢銷汽車品牌之一

恒指半日升154點 科指跌0.1% 金沙升6% 蔚來跌6%

滬深三大指數半日向上 滬指升0.94%

寧德時代尋求10億美元貸款 用於擴大印尼工廠

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩周低 Shibor全線向下

據報逾40間A股公司擬赴港上市

寧德時代據報評估投資者對其港招股認購意向 此前傳籌最少390億元

央視：中國「五一」假期國內遊客出遊總花費按年增長8.0%

羅兵咸永道將在美國裁員約1500人

中間價抑制亞幣過度升值 在岸人民幣補升 創逾一個月最強

財新中國4月服務業PMI跌至50.7 遜預期 企業樂觀度跌至史上次低

滬深三大指數高開 人行淨回籠6820億元人幣

恒指高開71點 科指跌0.02% 友邦升3% 美的跌2%

復星1.9億歐元向葡萄牙央行出售物業

獅騰控股與字節跳動旗下達成戰略合作 擴展企業AI應用市場

港股ADR升174點 夜期高水92點 美期亞股普遍向下

美債息上升 息差擴闊 金龍指數、美股下跌 道指跌98點

金管局再度入市注入605億港元