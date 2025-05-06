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券商︰新地賣樓回籠將成股價積極催化劑 維持增持評級

銀河國際證券報告指出，上周六（5月3日）新鴻基地產（0016）通過價單形式成功售出SIERRA SEA第二輪推出的全部288個單位。截至昨日，連同招標售出的單位，合計781個單位中已有624個獲預售，預計成交後可回籠資金34億元。根據該行測算，價單銷售單位的平均呎價為11,200元。

新地將於明日（5月7日）推出剩餘的150個單位，其中128個以價單形式發售，22個招標發售，價單均價為每平方呎12,000元。公司還計劃在獲得地政總署預售樓花同意書後，盡快推出1B期的794個單位及2A期的727個單位。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，SIERRA SEA至今的強勁銷售表現完全符合市場預期，因新地延續了其屢試不爽的「漸進式加推定價」策略，認為物業銷售資金回籠將成為新地股價的積極催化劑。基於資產淨值折讓40%的估值，維持新地「增持」評級及100.2元目標價。

在香港地產板塊中，該行同樣看好嘉里建設（0683），因其在香港和內地銷售表現強勁且股息收益率較高；零售業主中則青睞領展房產基金（0823），因其2025財年預測股息收益率達7.3%。

該行對香港地產行業維持建設性觀點，該板塊將成為未來利率下行周期的主要受益者。同時，住宅板塊的正向利差料將刺激更多買樓收租需求，特別是內地客群，估算其住房需求相當於香港5至8年的新房年銷售量。

 

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