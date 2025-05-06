港股創一個月新高，恒指、國指分別連升4日及3日，科指則倒跌。大市成交增59%至2133億元，逾一周高；北水淨流入134.75億元，增139%，創兩周高。北水交易成交額增14%至1027億元，佔香港市場成交額減至24%。

恒指今早高開71點，高位升242點，低位跌55點，高低波幅298點。上升股份比例為36.92%，下跌為32.91%，無升跌為30.15%。

恒指收市升158點或0.7%，報22662點，大市成交金額2133億元，較上日增加59.55%，是4月23日2606.2億元成交後最多；國指升30點或0.37%，報8261點。恒生科技指數收報5239點，跌0.09%。

藍籌股成交金額1004.35億元，佔大市成交47.08%；科指成份股成交金額625.72億元，佔大市成交29.33%；國指成份股成交金額851.13億元，佔大市成交39.9%。

24隻雙櫃台股，總成交1.32億元人民幣，相當於約1.42億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.98%，至146.18億元，佔大市成交6.85%。牛熊證成交金額70.35億元，減少7.49%；窩輪成交金額75.83億元，增加1.61%。

藍籌49隻升，33隻下跌，1隻無升跌。農夫山泉（9633）升7.07%，收報38.6元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌5.96%，收報5.84元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報138.5元，升4.53%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報29.75元，跌6.45%。

恒指上試50天線(22803.67點)。科指10天線(5037.45點)升近100天線(5039.76點)。

北水南下合計淨流入134.75億元，較上日增加139.06%，淨流入金額是4月22日213.6億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入191.12億元，對上一次連續2日淨流入是4月14日。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1027.04億元，較上日增14.88%，佔香港市場成交額由上日的33.42%減至24.06%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.08%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為1.87%。高見22747.63點，是4月3日22998.3點後最高。收市報22662.71點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升4日，累計升690.75點，對上一次連升4日是4月11日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月6日。

科指曾升最多0.48%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為3.49%。高見5269.04點，是4月3日5371.54點後最高。科指曾跌最多1.24%，是4月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.53%。低見5179.01點，是5月2日5079.01點後最低。收市報5239.5點，是4月30日後收市新低，當日報5087.42點。第1日陰燭。

國指曾升最多0.79%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為2.04%。高見8296.04點，是4月3日8471.26點後最高。收市報8261.61點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。連升3日，累計升193.67點，對上一次連升3日是4月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月6日。

「五一」假期 旅遊相關股普遍上升

央視：中國「五一」假期國內遊客出遊總花費按年增長8.0%。

航空股

國航（0753）收報4.92元，升5.81%。

南航（1055）收報3.41元，升6.56%。

東航（0670）收報2.5元，升7.3%。

國泰（0293）收報9.28元，升1.31%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報3.38元，升4.64%。

美高梅中國（2282）收報11.06元，升7.38%。

澳博（0880）收報2.26元，升3.67%。

永利澳門（1128）收報5.48元，升3.59%。

銀河娛樂（0027）收報29.6元，升2.78%。

金沙中國（1928）收報14.96元，升5.35%。

攜程（9961）收報471.6元，升0.13%。

同程旅行（0780）收報20.6元，跌2.37%。

華住集團－Ｓ（1179）收報28.1元，升2%。

荼飲股

茶百道（2555）收報9.76元，升10.78%。

蜜雪集團（2097）收報510.5元，升3.38%。

古茗（1364）創上市新高，見27.45元，收報26元，升0.78%。

奈雪的茶（2150）收報1.17元，跌4.88%。

農夫山泉（9633）收報38.6元，升7.07%。

午後消息股表現

券商︰新地（0016）賣樓回籠將成股價積極催化劑 維持增持評級。收報75.25元，升1.62%。

奈雪的茶（2150）五一假期間部分門店單日訂單量破千杯。收報1.17元，跌4.88%。

宜明昂科（1541）委任Weihai He為首席業務官。收報6.63元，升4.08%。

今早及隔晚消息股表現

復星（0656）1.9億歐元向葡萄牙央行出售物業。收報4.15元，跌1.19%。

獅騰控股（2562）與字節跳動旗下達成戰略合作 擴展企業AI應用市場。收報18元，跌6.54%。

匯控（0005）艾橋智：港地產貸款中期不會重大影響信貸撥備，對香港前景有信心。收報87.15元，升1.1%。

小鵬汽車（9868）4月交付3.5萬輛升2.7倍，連續6個月交付量破3萬輛。收報75.1元，跌3.35%。

渣打（2888）：去年與美國企業相關收入佔CIB業務收入7%。高盛：渣打首季業績勝預期，將今年每股盈利預測上調6%。收報111元，跌2.29%。

破頂股表現

破頂股包括，古茗（1364）創上市新高，見27.45元，收報26元，升0.78%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見8.65元，收報8.35元，升17.94%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.68元，收報2.66元，升1.14%；東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3.18元，收報0.98元，跌34.67%；安德利果汁（2218）創上市新高，見23.95元，收報16元，升52.38%；巨子生物（2367）創上市新高，見83.35元，收報80.8元，升0.37%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.71元，收報5.35元，跌2.73%；上海青浦消防（8115）創上市新高，見6.1元，收報5.96元，升4.56%；安科系統（8353）創上市新高，見1.07元，收報1.07元，升1.9%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見30.5元，收報30.35元，升1.85%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見70.02元，收報70.02元，升1.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1096.15元，收報1095.8元，跌0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1182.4元，收報1181.85元，升0.03%；安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見55.2元，收報55.06元，跌0.07%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058.25元，收報1058.25元，升0.01%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.38元，收報5.36元，升3.28%；達力集團（0029）創52周高，見14.56元，收報14.5元，升1.26%；第一太平（0142）創52周高，見5.85元，收報5.75元，升0.35%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.485元，收報0.48元，升4.35%；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，收報1.14元，無升跌；北京控股（0392）創52周高，見32.1元，收報31.8元，升3.25%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見32.75元，收報32.65元，升2.67%；煤氣（0003）創52周高，見7.17元，收報7.12元，升1.28%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39元，收報36.8元，跌3.92%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括瀛晟科學（0209）低見0.145元，收報0.145元，跌8.23%；高鵬礦業（2212）低見0.059元，收報0.071元，升7.58%；衍生集團（6893）低見0.165元，收報0.18元，升0.56%；麥迪森控股（8057）低見0.05元，收報0.053元，跌29.33%；中國金典集團（8281）低見0.051元，收報0.06元，跌6.25%；東莞農商銀行（9889）低見3.16元，收報3.19元，跌0.93%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.58元，收報1.62元，跌1.82%；渝太地產（0075）低見0.142元，收報0.142元，跌1.39%；卓能（集團）（0131）低見1.44元，收報1.44元，無升跌；建業實業（0216）低見0.57元，收報0.59元，跌3.28%；鼎億集團投資（0508）低見0.24元，收報0.25元，跌5.66%；恆和集團（0513）低見0.148元，收報0.148元，無升跌；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；港灣數字（0913）低見0.175元，收報0.175元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，無升跌；華營建築（1582）低見0.405元，收報0.42元，跌2.33%。

異動股

上升異動股，包括，山東墨龍（0568）創52周高，見5.25元，收報5.02元，升188.51%；瑞和數智（3680）收報0.62元，升67.57%；安德利果汁（2218）創上市新高，見23.95元，收報16元，升52.38%；亞太金融投資（8193）收報0.115元，升49.35%；梧桐國際（0613）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升44.44%；冠轈控股（1872）創52周高，見2.97元，收報2.8元，升42.13%；毅德國際（1396）收報2.38元，升41.67%；雲鋒金融（0376）收報1.79元，升39.84%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）收報2.37元，升31.67%；匯森股份（2127）收報0.025元，升31.58%。

下跌異動股，包括，東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3.18元，收報0.98元，跌34.67%；麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.05元，收報0.053元，跌29.33%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.119元，跌19.05%；連連數字（2598）收報6.19元，跌17.36%；國茂控股（8428）收報0.445元，跌16.04%；浙江聯合投資（8366）收報0.017元，跌15%；道和環球（0915）收報0.105元，跌14.63%；光尚文化控股（8082）收報0.131元，跌14.38%；中國基礎能源（8117）收報0.048元，跌14.29%；中國集成控股（1027）收報0.98元，跌14.04%。

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