moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股創1個月高 恒指收市升158點 科指倒跌0.09% 北水淨流入兩周最多

A股港股假期後復市，人行中間價維穩、金管局入市支持港元，亞幣普遍偏弱，市場觀望貿易談判，以及周四美聯儲議息，A股、港股全日保持上升，美期下跌，歐股個別發展。五一假期國內遊客出遊總花費按年增長8.0%，相關股上升，農夫山泉（9633）升7.07%，收報38.6元，是升幅最大的藍籌。

港股創一個月新高，恒指、國指分別連升4日及3日，科指則倒跌。大市成交增59%至2133億元，逾一周高；北水淨流入134.75億元，增139%，創兩周高。北水交易成交額增14%至1027億元，佔香港市場成交額減至24%。

恒指今早高開71點，高位升242點，低位跌55點，高低波幅298點。上升股份比例為36.92%，下跌為32.91%，無升跌為30.15%。

恒指收市升158點或0.7%，報22662點，大市成交金額2133億元，較上日增加59.55%，是4月23日2606.2億元成交後最多；國指升30點或0.37%，報8261點。恒生科技指數收報5239點，跌0.09%。

藍籌股成交金額1004.35億元，佔大市成交47.08%；科指成份股成交金額625.72億元，佔大市成交29.33%；國指成份股成交金額851.13億元，佔大市成交39.9%。

24隻雙櫃台股，總成交1.32億元人民幣，相當於約1.42億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.98%，至146.18億元，佔大市成交6.85%。牛熊證成交金額70.35億元，減少7.49%；窩輪成交金額75.83億元，增加1.61%。

藍籌49隻升，33隻下跌，1隻無升跌。農夫山泉（9633）升7.07%，收報38.6元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌5.96%，收報5.84元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報138.5元，升4.53%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報29.75元，跌6.45%。

恒指上試50天線(22803.67點)。科指10天線(5037.45點)升近100天線(5039.76點)。

北水南下合計淨流入134.75億元，較上日增加139.06%，淨流入金額是4月22日213.6億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入191.12億元，對上一次連續2日淨流入是4月14日。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1027.04億元，較上日增14.88%，佔香港市場成交額由上日的33.42%減至24.06%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.08%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為1.87%。高見22747.63點，是4月3日22998.3點後最高。收市報22662.71點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升4日，累計升690.75點，對上一次連升4日是4月11日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月6日。

科指曾升最多0.48%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為3.49%。高見5269.04點，是4月3日5371.54點後最高。科指曾跌最多1.24%，是4月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.53%。低見5179.01點，是5月2日5079.01點後最低。收市報5239.5點，是4月30日後收市新低，當日報5087.42點。第1日陰燭。

國指曾升最多0.79%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為2.04%。高見8296.04點，是4月3日8471.26點後最高。收市報8261.61點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。連升3日，累計升193.67點，對上一次連升3日是4月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月6日。

「五一」假期 旅遊相關股普遍上升

央視：中國「五一」假期國內遊客出遊總花費按年增長8.0%。

航空股

國航（0753）收報4.92元，升5.81%。

南航（1055）收報3.41元，升6.56%。

東航（0670）收報2.5元，升7.3%。

國泰（0293）收報9.28元，升1.31%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報3.38元，升4.64%。

美高梅中國（2282）收報11.06元，升7.38%。

澳博（0880）收報2.26元，升3.67%。

永利澳門（1128）收報5.48元，升3.59%。

銀河娛樂（0027）收報29.6元，升2.78%。

金沙中國（1928）收報14.96元，升5.35%。

攜程（9961）收報471.6元，升0.13%。

同程旅行（0780）收報20.6元，跌2.37%。

華住集團－Ｓ（1179）收報28.1元，升2%。

荼飲股

茶百道（2555）收報9.76元，升10.78%。

蜜雪集團（2097）收報510.5元，升3.38%。

古茗（1364）創上市新高，見27.45元，收報26元，升0.78%。

奈雪的茶（2150）收報1.17元，跌4.88%。

農夫山泉（9633）收報38.6元，升7.07%。

午後消息股表現

券商︰新地（0016）賣樓回籠將成股價積極催化劑 維持增持評級。收報75.25元，升1.62%。

奈雪的茶（2150）五一假期間部分門店單日訂單量破千杯。收報1.17元，跌4.88%。

宜明昂科（1541）委任Weihai He為首席業務官。收報6.63元，升4.08%。

今早及隔晚消息股表現

復星（0656）1.9億歐元向葡萄牙央行出售物業。收報4.15元，跌1.19%。

獅騰控股（2562）與字節跳動旗下達成戰略合作 擴展企業AI應用市場。收報18元，跌6.54%。

匯控（0005）艾橋智：港地產貸款中期不會重大影響信貸撥備，對香港前景有信心。收報87.15元，升1.1%。

小鵬汽車（9868）4月交付3.5萬輛升2.7倍，連續6個月交付量破3萬輛。收報75.1元，跌3.35%。

渣打（2888）：去年與美國企業相關收入佔CIB業務收入7%。高盛：渣打首季業績勝預期，將今年每股盈利預測上調6%。收報111元，跌2.29%。

破頂股表現

破頂股包括，古茗（1364）創上市新高，見27.45元，收報26元，升0.78%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見8.65元，收報8.35元，升17.94%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.68元，收報2.66元，升1.14%；東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3.18元，收報0.98元，跌34.67%；安德利果汁（2218）創上市新高，見23.95元，收報16元，升52.38%；巨子生物（2367）創上市新高，見83.35元，收報80.8元，升0.37%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.71元，收報5.35元，跌2.73%；上海青浦消防（8115）創上市新高，見6.1元，收報5.96元，升4.56%；安科系統（8353）創上市新高，見1.07元，收報1.07元，升1.9%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見30.5元，收報30.35元，升1.85%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見70.02元，收報70.02元，升1.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1096.15元，收報1095.8元，跌0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1182.4元，收報1181.85元，升0.03%；安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見55.2元，收報55.06元，跌0.07%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058.25元，收報1058.25元，升0.01%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.38元，收報5.36元，升3.28%；達力集團（0029）創52周高，見14.56元，收報14.5元，升1.26%；第一太平（0142）創52周高，見5.85元，收報5.75元，升0.35%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.485元，收報0.48元，升4.35%；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，收報1.14元，無升跌；北京控股（0392）創52周高，見32.1元，收報31.8元，升3.25%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見32.75元，收報32.65元，升2.67%；煤氣（0003）創52周高，見7.17元，收報7.12元，升1.28%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39元，收報36.8元，跌3.92%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括瀛晟科學（0209）低見0.145元，收報0.145元，跌8.23%；高鵬礦業（2212）低見0.059元，收報0.071元，升7.58%；衍生集團（6893）低見0.165元，收報0.18元，升0.56%；麥迪森控股（8057）低見0.05元，收報0.053元，跌29.33%；中國金典集團（8281）低見0.051元，收報0.06元，跌6.25%；東莞農商銀行（9889）低見3.16元，收報3.19元，跌0.93%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.58元，收報1.62元，跌1.82%；渝太地產（0075）低見0.142元，收報0.142元，跌1.39%；卓能（集團）（0131）低見1.44元，收報1.44元，無升跌；建業實業（0216）低見0.57元，收報0.59元，跌3.28%；鼎億集團投資（0508）低見0.24元，收報0.25元，跌5.66%；恆和集團（0513）低見0.148元，收報0.148元，無升跌；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；港灣數字（0913）低見0.175元，收報0.175元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，無升跌；華營建築（1582）低見0.405元，收報0.42元，跌2.33%。

異動股

上升異動股，包括，山東墨龍（0568）創52周高，見5.25元，收報5.02元，升188.51%；瑞和數智（3680）收報0.62元，升67.57%；安德利果汁（2218）創上市新高，見23.95元，收報16元，升52.38%；亞太金融投資（8193）收報0.115元，升49.35%；梧桐國際（0613）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升44.44%；冠轈控股（1872）創52周高，見2.97元，收報2.8元，升42.13%；毅德國際（1396）收報2.38元，升41.67%；雲鋒金融（0376）收報1.79元，升39.84%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）收報2.37元，升31.67%；匯森股份（2127）收報0.025元，升31.58%。

下跌異動股，包括，東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3.18元，收報0.98元，跌34.67%；麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.05元，收報0.053元，跌29.33%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.119元，跌19.05%；連連數字（2598）收報6.19元，跌17.36%；國茂控股（8428）收報0.445元，跌16.04%；浙江聯合投資（8366）收報0.017元，跌15%；道和環球（0915）收報0.105元，跌14.63%；光尚文化控股（8082）收報0.131元，跌14.38%；中國基礎能源（8117）收報0.048元，跌14.29%；中國集成控股（1027）收報0.98元，跌14.04%。

其他報道

摩根大通下調匯豐目標價6.1% 維持「增持」評級

外匯基金首季投資收入672億元 升7.8%

券商︰新地賣樓回籠將成股價積極催化劑 維持增持評級

A股五月開門紅 滬深三大指數高收逾1%

特朗普據報下周宣布有關藥品成本措施 稱「一直被佔便宜」

美國尋求強制Google出售廣告技術產品

上海黃金交易所據報將在港建立倉庫

奈雪的茶五一假期間部分門店單日訂單量破千杯

嘉信理財推美股「投資主題」服務 最低投資額250美元起交易佣金全免

正榮地產下午短暫停牌 暫未悉因

【有片：埋身擊】恒指進一步反彈 後市走勢要視乎50天線

宜明昂科委任Weihai He為首席業務官

ACCA推出報税秘笈「ChatACCA」解答熱門報税問題

奇瑞擬來港上市無外資行參與 為俄羅斯最暢銷汽車品牌之一

恒指半日升154點 科指跌0.1% 金沙升6% 蔚來跌6%